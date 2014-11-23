Украинский боксер Ломаченко отстоял титул чемпиона мира WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко провел первую защиту чемпионского титула по версии WBO, разгромив тайца Чонлатарна Пирийяпиньо.

Получив травму по ходу боя, украинец, тем не менее, одной рукой переиграл тайца победив единогласным решением судей - трижды по 120:107, сообщает официальный сайт боксера.

Бой прошел с подавляющим превосходством Василия. В конце четвертого раунда Ломаченко отправил своего соперника в нокдаун, но на то, чтобы завершить бой досрочно у него оставалось всего 10 секунд, и тайскому боксеру удалось устоять, а затем быстро восстановиться за перерыв. Стоит отметить, что для тайца этот нокдаун стал первым в карьере.

Все шло к логичному досрочному завершению, однако в седьмой трёхминутке Василий травмировал левую руку и в связи с этим был вынужден переключиться на работу только здоровой - правой - рукой. Тем не менее, даже с учетом этой ситуации Ломаченко уверенно контролировал поединок и довел его до победы в красивой манере.

Согласно статистике, Ломаченко нанес 268 ударов в голову соперника против 86 точных ударов соперника.

После боя Ломаченко отметил: "С этого момента я хочу драться только с чемпионами, начиная с Николаса Уолтерса. Аккерман и Украина - это все для вас!".