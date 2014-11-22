УПЛ, 13-й тур, "Днепр" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает ужгородскую "Говерлу".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 2-е и 12-е места в турнирной таблице УПЛ.

"Днепр" в нынешнем сезоне долгое время лидировал и лишь недавно уступил пальму первенства киевскому "Динамо". При этом, в случае победы в сегодняшнем матче команда Мирона Маркевича, как минимум на сутки, сможет вновь возглавить турнирную таблицу. В предыдущих 11 матчах чемпионата "Днепр" одержал 8 побед при 2 ничьих и 1 поражении. У команды 26 очков и она на 1 балл отстает от "Динамо".

В свою очередь, "Говерла" является одним из аутсайдеров национального первенства. Ужгородцы одержали лишь 1 победу, при 5 ничьих и 5 поражениях - 8 очков. Команда опережает в турнирной таблице только мариупольский "Ильичевец" - 3 балла и львовские "Карпаты" (0 очков), у которых по решению КДК ФФУ было отобрано 9 очков.

В матче "Днепр" - "Говерла" бесспорным фаворитом на котировках букмекерских контор является днепропетровский клуб. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,17 к 1, в то время как на ничью - 5,99 к 1, а на победу "Говерлы" - 14,73 к 1.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 12. Лео Матос, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 99. Матеус, 11. Селезнев.

"Говерла": 21. Коваль М., 4. Хомин, 14. Качараба, 20. Ягодинскис, 29. Глушицкий, 2. Полянский, 6. Тудосе, 7. Райчевич, 8. Мякушко, 9. Герасимюк, 31. Бурдужан.

Запасные: 22. Бабенко Д., 15. Трухин, 18. Вечурко, 10. Фещук, 24. Каверин, 25. Степанюк Р., 28. Родич.