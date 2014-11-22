Украинец Северин стал чемпионом мира по самбо

Результативный прием он провел за 16 секунд до окончания финального поединка, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

На тот момент его соперник Веселин Иванов из Болгарии вел со счетом 1:0 и по инициативе болгарина борьба перешла в партер, где он пытался наносить удары по голове нашего спортсмена. Однако Северин сумел встать и совершить бросок. Любопытно, что рефери сразу не засчитали прием украинца и пошли смотреть повтор эпизода, и лишь по итогам видеосеанса арбитры приняли решение в пользу Северина, начислив ему два балла, 2:1.

Год назад на чемпионате мира в Санкт-Петербурге Северин стал серебряным призером первенства.

Кроме этого, копилку нашей команды сегодня пополнили еще три "бронзы". Призерами стали Мария Остапюк (52 кг, Ивано-Франковская/Львовская области), Наталья Смаль (80 кг, Черниговская область) и Александр Туровский (82 кг, боевое самбо, АР Крым).

Таким образом, за два дня сборная Украины завоевала семь медалей - одну золотую и шесть бронзовых.

Всего же, призерами ЧМ уже стали представители 19-ти стран. В общекомандном зачете лидирует сборная России - 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награды.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по самбо проходит в Японии с 21 по 23 ноября.