УПЛ, 13-й тур, "Карпаты" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня на львовском стадионе "Украина" состоится матч украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" примут на своем поле донецкий "Шахтер".

Этой игрой откроется программа 13-го тура УПЛ.

В матче во Львове встретятся команды, занимающие 3-е и 14-е, последнее, места в турнирной таблице лиги.

В нынешнем сезоне "Карпаты" не являются по фактическому результату аутсайдером турнирной таблицы. Команда в предыдущих 11 матчах одержала 2 победы и 3 раза сыграла вничью, набрав 9 очков. Но, из-за решений Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (от 10 сентября и 17 октября, соответственно) команду сначала лишили 3 очков в таблице, а затем еще 6. Это связано с тем, что львовский клуб до сих пор не рассчитался по долгам с экс-игроком команды Мартином Богатовым. В итоге, на данный момент у "Карпат" в турнирной таблице 0 баллов.

В свою очередь, "Шахтер" в этом сезоне не является явным лидером украинского футбола, каким он был в предыдущие годы. Команда в 11 матчах одержала 7 побед при 1 ничьей и 3 поражениях - 22 балла. С этим показателем она идет на 3-м месте в таблице, отставая от киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра".

Несмотря на ощутимую разницу команд в классе и результатах в нынешнем сезоне, накануне, и игроки, и главный тренер горняков Мирча Луческу, отмечали что во Львове всегда очень трудно противостоять "Карпатам" в эмоциональном плане. Поддержка местных болельщиков существенно влияет на соперников львовской команды.

На котировках букмекерских контор безусловным фаворитом игры является "Шахтер". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,21 к 1, в то время как на ничью - 5,99 к 1, а на победу "Карпат" - 10,41 к 1.

Стартовые составы команд:

"Карпаты": 23. Мысак, 5. Гитченко, 92. Чачуа, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

Запасные: 1. Пидкивка, 22. Пучковский, 27. Страшкевич, 9. Кожанов, 10. Карноза, 19. Мартынюк, 48. Клец.

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 5. Кучер, 31. Исмаили, 77. Илсиньо, 28. Тайсон, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.