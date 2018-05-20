Финал Лиги чемпионов в Киеве – зачем и для кого?

В минувшую пятницу из стана одного из финалистов Лиги чемпионов УЕФА – мадридского «Реала» - пришла информация, неслыханная по нашим временам. Самые преданные болельщики команды – члены официального фан-клуба мадридцев массово отказываются ехать на решающий матч главного еврокубка в Киев. Более того, к ним присоединились… жены футболистов, и другие родственники, ближайшие друзья… Все те, кто сопровождают игроков «Реала» в поездках на главные матчи. Почему? Да, вот, понимаете ли, киевские гостиницы завышают цены до отметки в… 100 раз от номинала. В СТО! Наконец, сегодня испанская AS сегодня привела еще одну цифру – более 2200 билетов из распределенных между фанатами клуба 12802 билетов были возвращены. По словам издания, болельщики сослались «на ряд логистических затруднений».

Киевские гостиницы завышают цены до отметки в… 100 раз от номинала. В СТО!

Позорище…

Не будем кривить душой и скажем честно – матч уровня финала Лиги чемпионом такому «футбольному центру Европы» как Киев достается раз в сто лет (один раз в жизни). Да, благодаря политике уже бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который любил открывать футболу новые места, в том числе, в Восточной Европе, мы получили Евро-2012 Провели его на высочайшем уровне, что и поспособствовало тому, чтобы чиновники УЕФА рискнули отдать финал главного еврокубка Киеву. Это вам не выставочный Суперкубок УЕФА, который проходит то в Тбилиси, то в Таллине. Главным матчем евросезона в Цюрихе разбрасываться не будут. И, казалось, они не прогадали.

Не будем кривить душой и скажем честно – матч уровня финала Лиги чемпионом такому «футбольному центру Европы» как Киев достается раз в сто лет (один раз в жизни)

Но вот менталитет учесть сложно. Для этого нужно вариться «внутри котла». Кумовство в данном случае ни при чем. На первый план выходит элементарное жлобство. Если Евро-2012 длился целых три недели, и времени заработать было более чем достаточно (при этом, в четырех городах), то здесь все нужно заработать здесь и сейчас. За один-два дня. А как заработать – известно. Поднять цены до небес, причем на все, что только можно. Мы же прекрасно понимаем, что кроме стоимости номеров гостиниц, «до небес» взлетят цены в ресторанах, ресторанчиках и просто забегаловках. В Мак-Дональдс уважающий себя мадридский или ливерпульский болельщик вряд ли пойдет – там пиво не наливают. Тем более, вряд ли он поедет на окраины города в поисках больших суперкаркетов и приемлемых цен. Это шведы могли себе позволить, которые жили в палаточном городке на Трухановом острове полторы недели, пока их сборная во главе с «великим Златаном» не завершила свой бесславный путь на украинском Евро. Здесь же, всего один-два дня. И тратить их на такие мелочи никто не будет.

Праздник финала Лиги чемпионов пройдет, а глубокий осадок в душе европейцев останется. И тех, кто приедет, и тех, кто уже отказался от этой авантюры. Ехать «на край земли», с их дикими ценами, страшилками про бандитизм, ксати, не лишенными реальности, ради двух часов боления за любимую команду на красивом и удобном стадионе действительно мирового уровня, где уже прошел один финал - все того же Евро – удовольствие чересчур сомнительное. Те, кто все же рискнут – убедятся еще раз в «гостеприимности» и «бескорыстности» украинской столицы.

Нас пытаются убедить, что Украина уверенно и большими шагами движется в Европу. Подготовка к финалу европейской Лиги чемпионов почему-то в этом разубеждает

Сегодня ситуацию спасают только рядовые киевляне. Те, кто предлагают бесплатное жилье, готовы кормить-поить-возить по городу гостей из Европы, показывать им достопримечательности, делать все, только чтобы у них осталось действительно хорошее впечатление от украинской столицы.

В Ливерпуле, кстати, тоже не молчат. Руководство клуба извинилось перед своими болельщиками и обещало поставить перед УЕФА вопрос ребром – почему финал ЛЧ отдали Киеву? Молчат пока только сами чиновники УЕФА, мотают всё на ус. Им сейчас главное – чтобы событие прошло без сучка и задоринки. Но и они выскажутся – будьте уверены. Придет время…

Нас пытаются убедить, что Украина уверенно и большими шагами движется в Европу. Подготовка к финалу европейской Лиги чемпионов почему-то в этом разубеждает.

Кирилл Стадниченко