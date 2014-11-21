Обнародован состав сборной Украины на первый этап Кубка мира сезона 2014/15

В стартовых гонках сезона планируется выступление двух из четырех олимпийских чемпионок женской эстафеты Сочи-2014, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Как сообщил Генеральный секретарь ФБУ Роман Бондарук, украинская сборная заполнит заявку максимальным количеством участников за последние годы - в Швецию отправятся 7 женщин и 7 мужчин.

Полный состав команды выглядит следующим образом - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок; Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Седнев, Виталий Кильчицкий, Артем Тищенко, Александр Жирный.

Как известно, Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная еще летом объявила об окончании спортивной карьеры.

Из действующих спортменов-лидеров в команде отсутствует только заболевшая Вита Семеренко. Президент ФБУ Владимир Брынзак отметил: "Вита Семеренко перенесла весной операцию (которую должна была делать еще перед Олимпиадой в Сочи), а сейчас находится на грани нового оперативного вмешательства из-за проблем с позвоночником, обострившимся на сборах в Тюмени. Последнюю неделю она пролежала в гостинице с болями, в самолете вынуждена была лететь стоя, а по трапу в Борисполе ее выводили под руки".

Этап КМ в Эстерсунде состоится с 30 ноября по 7 декабря.

В рамках соревнований запланированы смешанная эстафета, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.