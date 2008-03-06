Динамо продало Реброва за миллион

16:00, 06 марта 2008
Спорт
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Капитан покинет столицу уже в ближайшие дни

Капитан чемпионов Украины покинет столицу уже в ближайшие дни, сообщает Football.ua.

После того, как Сергей Ребров подписал личный контракт с футбольным клубом Рубин (Казань), согласно которому он становился игроком этого клуба с июня 2008 года, руководство ФК Рубин обратилось к руководству ФК Динамо (Киев) с предложением выкупить контракт Реброва, с тем, чтобы он мог выступать за казанский клуб с первого тура чемпионата России.

Учитывая интересы футболиста, много сделавшего для Динамо, и то, что до конца чемпионата Украины осталось 11 туров, руководство ФК Динамо (Киев) приняло предложение ФК «Рубин» и с 6 марта 2008 года Сергей Ребров является полноценным игроком ФК Рубин.

Сумма компенсации за переход футболиста со стороны казанского клуба футбольному клубу Динамо составила 1.000.000 долларов США.

 

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