Специалисты УЕФА признали Одессу готовой принять Евро-2012

Специалисты УЕФА признали, что Одесса готова перейти в статус основных городов, принимающих футбольный Чемпионат Евро-2012. Об этом сообщил журналистам после завершения встречи с мэром города Эдуардом ГУРВИЦЕМ председатель Национального агентства по подготовке и проведению соревнования Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, «представители УЕФА сделали этот вывод на основе ознакомления с состоянием местных гостиниц и логистики приема туристов, нынешнего уровня туристического опыта Одессы, высокого интеллекта ее граждан».

Несмотря на отсутствие окончательного решения по этому поводу, - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО, - «Одесса должна готовиться к чемпионату на 150 процентов. Инспекторы УЕФА беспристрастны: если Львов, к примеру, не будет готов к проведению игр, то Европейский чемпионат примет Харьков или Одесса».

Глава Национального агентства добавил, что «для доставки и размещения гостей Евро-2012 в Одессе будет использована инфраструктура морского порта, поэтому так важны мероприятия, проводимые сегодня городской властью для усовершенствования облика и инфраструктуры города».

Проект Евро-2012 – это комплексная программа, «нацеленная на повышение уровня всего государства, а не только городов-участников», - подытожил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала комплексную программу по подготовке к приему Евро-2012, а 7 марта будет уточнен конкретный план подготовки по регионам.