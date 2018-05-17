FootballHub проведет онлайн-трансляцию матча Динамо-Шахтер в Facebook

В субботу, 19 мая, в 19:20, читатели мультиплатформенного СМИ FootballHub смогут увидеть в Facebook прямую трансляцию матча Динамо-Шахтер. Игра станет принципиальной встречей 32 тура украинской Премьер-Лиги и прощальным выходом на поле легендарного полузащитника Олега Гусева.

Впервые игра подобного масштаба в Украине получит онлайн-стриминг в социальной сети наравне с телеэфиром. Это обеспечит болельщиков эксклюзивной информацией с места событий, без привязки к телеэкрану. Стоит отметить, что прямой эфир спортивного события в Facebook будет показан без рекламных пауз.

«Подписчики FootballHub смогут полностью прочувствовать самое принципиальное украинское футбольное противостояние. Ведь мы начнем свою трансляцию со стадиона «Динамо» за час до игры в 18:30 и расскажем все самое важное, что окружает матч. Трансляция прямого эфира футбола в социальных сетях – это что-то новое для украинского рынка и нам интересно увидеть, какую аудиторию в Facebook соберет топовый матч», – комментирует Роман Бебех, руководитель проекта FootballHub.

Также спортивное медиа обещает провести виртуальный тур для зрителей «за кулисы» футбольной игры. Для этого редакция FootballHub разместит мобильную студию на Стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Так, журналисты расскажут, какие события предшествуют этой игре, покажут настрой команд, а во время перерыва будут проводить разбор и анализ таймов.

Поэтому, кроме прямого эфира, зрители услышат комментарии футбольных VIP-персон, «живые» интервью с места событий, что позволит прочувствовать атмосферу решающего украинского дерби между Динамо и Шахтером.