Гандбольный "Мотор" выиграл второй матч подряд Лиги чемпионов

В швейцарском Шаффхаузене завершился матч 6-го тура гандбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Кадеттен" принимал украинский "Мотор" (Запорожье) и проиграл со счетом 32:37.

Украинский клуб создал себе солидное преимущество еще в первом тайме.

"Мотор"резво начал игру и уже в первой половине оторвался от соперника - 14:18. А после большого перерыва команда сосредоточила свои силы на сохранении преимущества и больше концентрировалась на обороне. В итоге, команда не только сохранила перевес, но и увеличила его еще на один мяч.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал Сергей Бурка, забившил 7 голов. По 6 мячей на счету Сергея Онуфриенко и российского легионера "Мотора" Олега Скопинцева (в двух матчах с "Кадеттен" он забил в общей сложности 15 голов).

Таким образом, "Мотор" одержал вторую победу подряд над одним и тем же соперником и вышел на 4-е место в турнирной таблицы секстета D. У команды 4 очка и она опережает "Кадеттен" (3) и французский "Дюнкерк" (2), но существенно отстает от команд тройки лидеров. Вместе с тем, в следующий этап турнира - Топ-16 - выходят по 4 лучшие команды из каждой из четырех групп.