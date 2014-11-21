В Кременчуге открылся Sport Life!

Sport Life Кременчуг – это самый большой и современный клуб в городе. Сеть Sport Life на сегодня насчитывает 37 клубов по всей Украине.

Валерий Моцарь, генеральный директор компании «ЕВРОПАБУД» отметил следующее:

«Sport Life – первый в своем формате клуб в Кременчуге. Это самый большой клуб для всей семьи. Здесь у нас и большая тренажерная зона, и спортивный бассейн, и первая и единственная детская фитнес-академия в городе. Строительство данного комплекса является важной социальной составляющей для развития инфраструктуры города. И мы очень рады, что запланированное открытие всё же состоялось, несмотря на сложную для всех сейчас ситуацию. Sport Life – ответственная компания, которая показывает стабильность уже 8 лет. Именно поэтому мы выбрали ее в качестве оператора».

Общая площадь клуба – 3 500 м2. Просторный тренажерный зал состоит из 5 зон, которые полностью оснащены оборудованием от ведущих мировых производителей: TechnoGym, Star Trac, Precor, LifeFitness. В клубе – самая большая аквазона в городе: ультрасовременный спортивный 25-ти метровый бассейн на 6 дорожек, детский бассейн и для грудничкового плавания. Также в клубе разместилась первая и единственная в городе Детская Фитнес-Академия с развивающими и обучающими программами для детей от 2 до 10-ти лет.

Максим Зарецкий, управляющий партнер группы компаний «Sport Life», в свою очередь подчеркнул:

«Для нас было очень важным сдержать свое обещание и открыть клуб в Кременчуге. Мы рады, что у нас есть такой партнер, как компания «ЕВРОПАБУД», которая в то время, как многие замораживают свои строительные проекты, достроила наш фитнес-клуб. Как видите, никакие кризисы для нас не помеха – мы как открывали, так и открываем клубы по всей Украине. Строительство в регионах идет полным ходом. Например, сейчас идет активное строительство клубов в Харькове и Одессе – это очередные проекты совместно с нашим партнером группой компаний BudHouse.

Кстати, совсем недавно в Киеве тоже открыли большой фитнес-клуб в одном из спальных районов. Вот-вот на подходе еще 2 спорткомплекса, тоже в столице».

Сеть Sport Life открывает фитнес-клубы во всех городах Украины с населением более 300 000 человек. На сегодня Sport Life – это 37 действующих клубов сети, 14 из которых находятся в регионах. В планах компании к концу 2015 года увеличить количество клубов до 56.

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