Матч «Металлист» - «Черноморец» перенесен на более поздний срок

Об этом сообщает пресс-служба ПЛ.

В сообщении, в частности, отмечается: "В Федерацию футбола Украины и Премьер-Лигу поступили письма от ГУ МВД Украины в Харьковской и Одесской областях относительно переноса матчей между командами ФК «Металлист» и ФК «Черноморец». Рассмотрев материалы, Дирекция ПЛ постановила перенести матчи 13-го тура Чемпионата ПЛ и юношеского U-21 между «Металлистом» и «Черноморцем» на более поздний срок. Новые даты проведения и время начала игр будут определены дополнительно".

Как сообщал УНИАН, накануне, 19 ноября, стало известно, что матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса) состоится в Одессе. Такое решение приняла дирекция Премьер-лиги по просьбе харьковского и одесского клубов в связи с рекомендациями харьковских правоохранителей не проводить игру в городе.

Уже сегодня, 20 ноября, с просьбой отменить матч в УПЛ и ФФУ обратились одесские правоохранители.