Футбольные фанаты просят Порошенко не принимать предложения УЕФА относительно крымских клубов

Об этом сообщает Украинский ультрас-портал.

В частности, в письме говорится: "С августа 2014 года на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым проводятся футбольные соревнования под эгидой Российского футбольного союза. Поскольку Крым не является территорией России - это является грубым нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Однако, почему-то эти организации не внедряют действенных мер, которые бы заставили РФС прекратить беспредел. Такое бездействие расценивается нами как попустительство российской агрессии. Ведь мы хорошо знаем, что решение других дисциплинарных вопросов никогда не требовало от УЕФА столько времени. Итак, УЕФА занимает позицию, которая противоречит решению ООН и ЕС, не вводя санкций в отношении РФС и, фактически, легитимизируя аннексию Крыма, что дает нам основания подозревать эту организацию в собственной политической игре. Тем самым УЕФА нарушает принцип невмешательства политики в футбол. Ведь иначе ничто бы не мешало УЕФА придерживаться норм своего собственного устава".

Также ультрас подытоживают: "Учитывая сказанное выше, очень просим Вас никоим образом не воспринимать предложения УЕФА, которые противоречат национальным интересам Украины и легитимизируют дальнейшее присутствие РФС на полуострове".

Как сообщает пресс-служба ФФУ, в Киеве сегодня состоится семинар для высших органов управления национальных ассоциаций. Это мероприятие собирается посетить Платини.

Как сообщал УНИАН, в марте украинский Крым аннексировала Россия, после чего местные футбольные клубы "Таврия" (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта) и ФК "Севастополь" (ныне - СКЧФ) доиграв сезон-2013/14 в чемпионате украинской Премьер-лиги вышли из числа участников соревнований. Летом 2014 года команды были приняты Российским футбольным союзом в состав участников чемпионата России. Решение об их принятии в чемпионат другой страны было обжаловано Федерацией футбола Украины в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). ФИФА переложил ответственность за принятие окончательного решения по этому вопросу на региональную УЕФА. В свою очередь, Союз предлагает обеим конфликтующим сторонам договориться и медлит с принятием окончательного вердикта.