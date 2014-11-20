Гандбольный "Мотор" проведет матч 6-го тура Лиги чемпионов против швейцарского "Кадеттен"

В этом матче сойдутся команды, занимающие 4-е и 5-е места в турнирной таблице Группы D.

Этот матч станет одним из ключевых в борьбе за попадание в четверку сильнейших команд по итогам группового турнира и выход в следующий раунд соревнований, где будут бороться 16 лучших команд Европы - по 4 из каждой группы.

После первого круга соревнований (5 туров из 10) в нашей группе безоговорочным лидером является польский "Виве Кельце" - 5 побед, 10 очков. Далее идут "Пик Шегед" (Венгрия) - 8 очков и датский "Ольборг" - 5 очков. В тройку аутсайдеров сикстета входят "Кадеттен" - 3 очка, "Мотор" и французский "Дюнкерк" - по 2. Именно эти команды во втором круге соревнований и поведут борьбу за последнюю четвертую путевку в следующий раунд соревнований.

Ровно неделю назад, 13 ноября, "Мотор" провел матч ЛЧ против "Кадеттен" на своей площадке, в киевском Дворце спорта, где обыграл оппонента со счетом 31:26 и добыл первые 2 очка в таблицу. В том матче лучшим игроком команды стал Олег Скопинцев, забивший 9 голов и вошедший в число лучших игроков турнира в целом по итогам тура.

Говоря о предстоящем матче, Скопинцев отмечает: "Та победа добавила настроения нам всем. Вроде бы выдохнули -- наконец-то добыли два очка. В то же время мы понимаем, что нужно продолжать в том же духе, ведь, как и неделю назад, отступать нам некуда, и права на ошибку в выездной встрече у нас тоже нет. Соперник разберет видео, увидит наши перестроения, но, считаю, серьезно вряд ли что-то изменит. Разве что будет действовать агрессивнее за счет домашней поддержки. У «кадетов» выпал основной вратарь, Портнер, и оба крайних - Рихвин и Линигер (последний, кстати, признавался лучшим левым крайним третьего тура ЛЧ). Этих игроков оппоненту явно не хватает, поэтому нам нужно воспользоваться моментом. Хотя не исключаю, что к началу игры кто-то из данного трио станет на ноги".

Победа в этом матче позволит "Мотору" опередить швейцарский клуб и выйти на 4-е место в таблице группы.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом считается швейцарский клуб. На победу "Кадеттен" ставки принимаются с коэффициентом 1,91 к 1, в то время как на победу "Мотора" - 2,21 к 1, а на ничью - 8,67 к 1.

Матч "Кадеттен" - "Мотор" начнется в 21.00 по киевскому времени.