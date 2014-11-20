Лидеры чемпионата Украины по шахматам Кузубов и Музычук одержали по третьей победе подряд

Юрий Кузубов и Анна Музычук одержали по третьей победе подряд и сейчас единолично возглавляют турнирные таблицы, сообщает пресс-служба турнира.

Кузубов элегантно победил неуступчивого Александра Ковчана и теперь на очко опережает ближайших преследователей. В группу лидеров вернулся Руслан Пономарев, который переиграл аутсайдера Александра Зубарева. Значительно улучшил свое турнирное положение и психологический настрой Василий Иванчук, на счету которого победный поединок со Станиславом Богдановичем.

После 8-го тура таблицу возглавляет Кузубов (Краматорск) - 6 очков, Александр Моисеенко (Харьков), Пономарев (Киев) и Павел Эльянов (Харьков) имеют по 5 баллов, Антон Коробов (Харьков) - 4,5, Иванчук (Львов) - 4.

В женском турнире, Анна Музычук хоть и не без проблем но все же одолела неуступчивую Евгению Долуханову. Успех старшей сестры могла поддержать Музычук-младшая - Мария. Она довольно уверенно вела партию с Ольгой Калининой, получила практически выигранную позицию, но в цейтноте допустила грубую ошибку, и соперница выровняла игру. Впрочем, на этом проблемы для Марии не закончились. Львовянка во чтобы то ни стало стремилась победить, однако в цейтноте пропустила тактический удар и вскоре признала поражение.

После 6-го тура Анна Музычук (Львов) набрала 5 баллов, Наталья Жукова (Одесса) - 4,5, Юлия Осьмак (Киев) - 4, Инна Гапоненко (Херсон) и Мария Музычук (Львов) - по 3,5.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходит во Львове с 11 по 22 ноября.