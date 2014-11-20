Пулев заявил, что Кличко просто повезло и потребует реванша

Об этом он сообщил в своей странице на Facebook.

После возвращения домой Пулев написал: "Поздравляю Владимира Кличко! Ему повезло, что я сделал простые ошибки, из-за которых проиграл. Он, как чемпион мира по версиям четырех федераций, не тратил свое время на допинг-тест перед боем. Поэтому, каким бы классным и каким бы чемпионом он не был, он не заслуживает моего уважения. Однако, ему будет большая честь, если он даст мне реванш".

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Гамбурге (Германия) состоялся бой между чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и Кубратом Пулевым, в котором украинец владел полным преимуществом и победил нокаутом в 5-м раунде.