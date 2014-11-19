Матч 13-го тура УПЛ «Металлист» - «Черноморец» состоится в Одессе

Матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса) состоится в Одессе.

Такое решение приняла дирекция Премьер-лиги, сообщает пресс-служба УПЛ.

В частности, в сообщении говорится: "ФК «Металлист» обратился к Дирекции ПЛ с ходатайством по поводу смены хозяина поля в матчах 13-го и 26-го туров Чемпионатов ПЛ и U-21. По результатам рассмотрения, учитывая согласие ФК «Черноморец» Одесса,Дирекция ПЛ постановила: 1. Матчи 13-го тура Чемпионата ПЛ и U-21 «Металлист» - «Черноморец» провести 22.11.2014 г. в г. Одесса (время начала матча - 19:30). Хозяином поля определить ФК «Черноморец». 2. Матчи 26-го тура Чемпионата ПЛ и U-21 «Черноморец» - «Металлист» провести в г. Харьков. Хозяином поля определить ФК «Металлист».

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что накануне генеральный директор ФК "Металлист" (Харьков) Александр Нотченко, направил письмо в Премьер-лигу и ФК "Черноморец", в котором, в частности, говорилось: "В ФК "Металлист" пришло письмо от Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в котором указано, что, по оперативной информации, в день проведения футбольного матча 13-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами "Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса), который состоится 22.11.2014 года, пророссийски настроенной террористической группой планируется совершение террористического акта на территории стадиона КП "ОСК "Металлист" (взрыв взрывного устройства)".

Сегодня события вокруг матча прокомментировали в одесском клубе. Генеральный директор ФК "Черноморец" Сергей Керницкий отметил: "У меня есть информация, что "Металлист" обратилось УВД с просьбой рассмотреть вопрос целесообразности проведения нашего матча. Предлагается провести или в другой период, или провести за пределами города. Наша позиция - не ехать! Или пусть "Металлист" приезжает сюда! Меня волнует команда, ее безопасность".