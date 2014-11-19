Матч УПЛ "Металлист" - "Черноморец" может пройти без зрителей из-за предполагаемого теракта

В письме он рассказал о возможном теракте на ближайшем домашнем матче харьковчан в УПЛ - против "Черноморца" и принятом решении клубного руководства провести игру без зрителей, сообщает Тerrikon.com.

В частности, в письме говорится: ""В ФК "Металлист" поступило письмо от Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в котором указано, что, по оперативной информации, в день проведения футбольного матча 13-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами "Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса), который состоится 22.11.2014 года, пророссийски настроенной террористической группой запланировано совершение террористического акта на территории стадиона КП "ОСК "Металлист" (взрыв взрывного устройства)".

"В связи с существованием возможной угрозы для жизни и здоровья зрителей до, во время и после вышеуказанного матча, ФК "Металлист" принял решение провести данный матч без зрителей", - говорится в письме.

Письмо в УПЛ и ФК "Черноморец" было отправлено еще накануне.

Сегодня события вокруг матча прокомментировали в одесском клубе. Генеральный директор ФК "Черноморец" Сергей Керницкий отметил: "У меня есть информация, что в "Металлист" обратилось УВД с просьбой рассмотреть вопрос целесообразности проведения нашего матча. Предлагается его провести или в другой период, или провести за пределами города. Наша позиция - не ехать! Либо пусть "Металлист" приезжает сюда! Меня волнует команда, ее безопасность".

Как сообщал УНИАН, матч 13-го тура УПЛ "Металлист" - "Черноморец" должен состояться в Харькове 22 ноября.