Торрес вернул «Ливерпуль» на четвертое место Премьер-лиги

«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в 28-м туре Премьер-лиги и вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице и сместил «Эвертон» по разнице мячей. Хет-трик в этой встрече оформил испанский форвард Фернандо Торрес, сообщает Совспорт.

Англия. Премьер-лига

28-й тур

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 4:0

Голы: Торрес 8, 61, 81, Джеррард 83.