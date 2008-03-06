Торрес вернул «Ливерпуль» на четвертое место Премьер-лиги
12:28, 06 марта 2008Спорт
560
Отличился и Джеррард
«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в 28-м туре Премьер-лиги и вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице и сместил «Эвертон» по разнице мячей. Хет-трик в этой встрече оформил испанский форвард Фернандо Торрес, сообщает Совспорт.
Англия. Премьер-лига
28-й тур
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 4:0
Голы: Торрес 8, 61, 81, Джеррард 83.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter