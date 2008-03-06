Торрес вернул «Ливерпуль» на четвертое место Премьер-лиги

12:28, 06 марта 2008
Спорт
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Отличился и Джеррард

«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в 28-м туре Премьер-лиги и вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице и сместил «Эвертон» по разнице мячей. Хет-трик в этой встрече оформил испанский форвард Фернандо Торрес, сообщает Совспорт.

Англия. Премьер-лига

28-й тур

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 4:0

Голы: Торрес 8, 61, 81, Джеррард 83.

 

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