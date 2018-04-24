Сборная Украины: год блеклой игры с неплохими шансами попасть на Евро

На смену успехам прошлого года, в нынешнем - пришла блеклая игра и ряд вымученных побед над соперниками, которых принято причислять к явным аутсайдерам мирового футбола.

В ноябре команда Фоменко сыграла два спаренных матча. Официальную игру отборочного цикла Евро-2016 против спорной Люксембурга, спустя три дня, дополнил товарищеский матч – против команды Литвы. И если в игре с Люксембургом победа подразумевалась сама собой, то заключительный матч года, для «широкой общественности», не значил вообще ничего. Он был нужен, скорее, тренерским штабам двух команд и резервистам, которые крайне редко попадают в состав команды в официальных играх. Именно здесь, в товарищеском матче, игрокам второго эшелона был дан шанс проявить себя во всей красе.

Против Люксембурга – без сенсации, но с нервотрепкой

Первый соперник был из разряда тех, которых в футбольном мире принято называть карликами. Встречать таких соперников на своем пути – удовольствие ниже среднего. За победу над ними особых вистов заработать невозможно, а, в случае потери очков, позора не избежать.

Любопытно, что именно Люксембург относится к числу самых сильных из команд-карликов. К примеру, в нынешнем отборочном цикле Евро-2016 команда уже отобрала очки у сборной Беларуси (1:1), причем по ходу матча люксембуржцы вели в счете, и едва не сумели одержать победу над крепким середняком европейского футбола. Такой же середняк, по меркам Старого Света, - сборная Македонии - вырвала победу над этим соперником с полулюбительским статусом только в компенсированное арбитром время игры, на 92-й минуте, 3:2.

Собственно, опасения, присутствовавшие перед матчем, подтвердились сполна. Сколько бы сами украинские футболисты не говорили об отсутствии недооценки соперника и стопроцентной концентрации, некой вальяжности в действиях на поле избежать не удалось. В первом тайме команда вполне могла поплатиться за это. Несколько раз футболисты Люксембурга убегали в чрезвычайно острые контратаки, в результате чего у ворот нашей сборной возникали «убойные» моменты. Если бы не мастерство вратаря Андрея Пятова, вкупе с везением и крайне низким уровнем исполнительского мастерства соперников, все могло закончиться намного печальнее.

Кстати, о Пятове. Даже в игре с Люксембургом, у него было достаточно работы для того, чтобы стать лучшим (после Ярмоленко) игроком в составе украинской команды. А если оценивать все четыре отборочных матча, проведенные в этом году, то даже думать не хочется, что могло быть, если бы не надежная игра голкипера донецкого «Шахтера», который в этом сезоне находится на пике своей формы. Когда в матчах против соперников, которые далеко не относятся к европейским грандам, лучшим становится вратарь, это очень красноречивая и весьма тревожная оценка игры всей команды. И, в особенности, ее защитной линии.

Впрочем, в конкретном матче с Люксембургом все обошлось благополучно. В отличие от хозяев поля арены - Жози Бартель в Люксембурге, лидер украинцев Андрей Ярмоленко смог реализовать свои моменты. Вот где проявилось мастерство игрока киевского «Динамо» и его ярко выраженные лидерские качества. Ведь многие специалисты и болельщики уже крепко задумывались, стоит ли Ярмоленко тех денег, которые за него якобы готовы заплатить европейские топ-клубы. Хет-трик в составе национальной команды в официальном отборочном матче, да еще в тот момент, когда команде нужна только победа, развеял любые сомнения в мастерстве игрока.

С другой стороны, мы еще раз наглядно убедились, что сборная Украины совершенно не умеет играть в позиционную атаку. Такая игра выстраивается годами, для этого нужен набор исполнителей с определенными качествами, и самое главное – тренерская воля. Ничего из вышеперечисленного у сборной Украины нет. Команда «выстраивается» исключительно под каждый отдельный следующий матч, по-настоящему высококлассных игроков в Украине крайне мало, а и так крайне осторожный Михаил Фоменко, в этом случае, не имеет даже теоретической возможности чем-то рисковать. Это значит, что, в ближайшее время, ситуация меняться не будет.

Впрочем, стоит отдать должное тренеру, на игру с Люксембургом он поставил атакующий состав, отказавшись от традиционной для себя игры в три опорных полузащитника. В последнее время у команды откровенно «провисала» позиция атакующего центрального полузащитника. Довольно неожиданно против Люксембурга в этом амплуа мы увидели уже подзабытого Дениса Олейника. Много лет назад он ярко вспыхнул в харьковском «Металлисте» и уже был заметной фигурой в сборной. Потом был конфликт с руководством клуба, скандальный переход в днепропетровский «Днепр» и несколько потерянных лет из-за трудно складывавшихся отношений с испанским тренером «Днепра» Хуанде Рамосом. Этим летом Олейник перешел в средненький голландский «Витесс», но завоевал там место в основном составе, чем заслужил приглашение в сборную. Загвоздка только в том, что в «Витессе» Олейник выступает на позиции вингера (флангового форварда), а здесь у национальной сборной есть пара «неприкасаемых» – Ярмоленко и Коноплянка. Но, Михаил Фоменко предложил игроку новую позицию – под нападающим. Чисто визуально Олейник сыграл неплохо, но оценивать его игру будет тренерский штаб. К тому же, не стоит забывать об уровне соперника. В любом случае, наличие еще одного игрока в этой проблемной для национальной команды зоне – уже неплохо.

Как бы то ни было, победа над Люксембургом была добыта. И команда, избежав сенсации, завоевала полноценные три очка, что радует. Если же кто-то совсем пессимистически отнесется к этому результату, то стоит напомнить, как сыграли в других группах отбора Евро-2016 в эти дни другие футбольные «карлики». Так, например, команда Фарерских островов на выезде обыграла Грецию (1:0), Мальта (также на чужом поле) отобрала очки у Болгарии (1:1), Лихтенштейн в гостях выиграл у Молдавии (1:0), а Сан-Марино сыграл вничью с Эстонией (0:0)… В общем, можно сказать, что последний тур отбора в календарном 2014-м году получился крайне удачным для аутсайдеров. Но, именно сборная Украины под эту «раздачу» не попала.

Против Литвы – вечная проблема с массированной обороной

Что касается игры с Литвой, то она подтвердила многолетнюю тенденцию нашей сборной. Команда не умеет проходить массированную оборону соперника, кто бы им не был. Да, состав украинцев в этот вечер был экспериментальным. Из тех, кто выходил на поле в стартовом составе в матче с Люксембургом, спустя три дня вышел лишь один Олейник. Зато, в «старте» было три полноценных дебютанта - Бойко, Вернидуб и Пилявский. Более того, с первых минут на поле вышло сразу четыре игрока луганской «Зари» - одной из команд-открытий нынешнего сезона Премьер-лиги. И вряд ли тут стоит искать параллели с тем, что практически весь тренерский штаб национальной сборной Украины - Фоменко, Заваров и Онищенко - когда-то имели непосредственное отношение к «Заре». В этом году многолетний крепкий середняк украинского футбола показывает действительно хорошую игру, и по праву занимает 4-е место в таблице – вслед за «Днепром», «Шахтером» и «Динамо». Глядишь, скоро команда станет и базовой для сборной…

Несмотря на результат, критиковать сборную за игру против Литвы хочется меньше всего. Когда же проверять в деле ближайший резерв, если не в таких играх. Понятно, что многого от такой команды ждать не стоило. Игроки в первый и, скорее всего, в последний раз, сыграли в таком сочетании. Тренер увидел что-то свое, сделал определенные выводы, и уж точно не ставил во главу угла обязательное достижение результата. Впрочем, выиграть он, конечно же, хотел. Иначе, зачем было выпускать на поле после перерыва группу основных игроков…

Этот матч стал классическим товарищеским во всех смыслах слова. Команды сыграли крайне осторожно, грубили только в крайних случаях, получив на двоих всего три желтые карточки за игру и ни одного удаления. В первом тайме судья вообще не добавлял время, отправив игроков в раздевалку сразу по окончании 45-минутки, а во втором добавил 5 минут только из-за большого количества замен. Ведь, по регламенту товарищеских матчей, количество замен вообще не ограничивается. Как правило, перед игрой представители команд могут договориться между собой. В данном матче украинцы сделали 6 замен, а литовцы – 4.

Опасные моменты были. В частности, в концовке несколько раз мог отличиться Ярмоленко. Но, победа украинцев смотрелась бы совершенно незаслуженной в этой игре. А ничья стала ровно тем результатом, на который наиграли обе сборные.

В перспективе – вновь плей-офф

Всего за 2014 год сборная Украины провела 8 матчей. В марте – победа над сборной США, в мае – победа над Нигером, в сентябре – победа над Молдовой (все игры - товарищеские), затем 4 матча отборочного цикла Евро, и снова товарищеская игра – с Литвой. Видимо, не самый яркий год в истории сборной. Ведь через пару лет из этих матчей даже вспомнить будет нечего.

Наверное, после сверхэмоционального 2013-го, по-другому и быть не могло. Тогда был чудесный «камбэк» имени Фоменко в отборочном цикле ЧМ-2014, и невероятный по напряжению и драматургии плей-офф с Францией. А сейчас - ни одной яркой страницы, ни одного яркого матча. Стоит надеяться, что это лишь затишье перед бурей.

Касательно сухих цифр и фактов, сборная Украины закончила осеннюю часть отбора, имея 9 очков из 12 возможных, и занимая 3-е место в турнирной таблице. В принципе, это довольно неплохой результат, если не учитывать то обстоятельство, что команда еще не встречалась с главным фаворитом группы – испанцами. Позитив заключается в том, что уже сейчас удалось «отрезать» преследователей. Отрыв между первой и второй тройками команд в нашем сикстете С составляет 6 очков. И, похоже, опуститься ниже третьего места в этой группе будет сложно. Все-таки, македонцы, белорусы и, уж тем более, люксембуржцы – далеко не ровня сборной Украины. До начала отборочного цикла хотелось верить, что это касается и сборной Словакии, но тут вышла заминочка. Самые горячие головы, вспоминая итоги Чемпионата мира (провал сборной Испании), грезили о 1-м месте в группе. Получается, что наше место в борьбе с испанцами заняли словаки. Они не позволили себе потерять очки в играх с командами «второй тройки» и выиграли оба главных матча – у Украины в Киеве, и у Испании на своем поле, в Жилине.

По новым правилам отборочного цикла (количество участников Евро в 2016-м году впервые достигнет 24 команд), сборные, занявшие 1-2 места в группе, выходят в финальный турнир напрямую, а занявшая 3-е место – попадает в плей-офф. Учитывая же историю противостояний сборной Украины в матчах плей-офф (поражения от Словении перед Евро-2000, Германии перед ЧМ-2002 и Франции перед ЧМ-2014), хотелось бы подняться, как минимум, на второе место. Пока что это представляется маловероятным. Сборная Словакии в нынешнем цикле находится на необыкновенном кураже и несется вперед полным ходом. А Испания – это всегда Испания. С нашей нынешней игрой в обороне, остановить грозного противника не поможет даже Пятов.

В следующий раз команда соберется в марте 2015-го. А первый официальный матч в новом году она проведет 27 марта в Испании. Какой это будет город и стадион, пока неизвестно. Но суть не в этом. Испанцы, в любом случае, будут поддерживать свою команду именно так, как это умеют делать страстные южные болельщики. Независимо от того, будут это статусные «Сантьяго Бернабеу» или «Камп Ноу», либо заштатные стадионы, едва вмещающие 25-30 тысяч. В руководстве Федерации футбола Испании прекрасно понимают, что команда принадлежит всей стране и матч может пройти где угодно.

Основной вопрос будет состоять в том, сумеет ли наша команда собраться на этот матч и выдать все свои лучшие качества. Ведь поражение в игре с испанцами поставит сборную в критическую ситуацию с точки зрения борьбы за 1-2 места. Пока что признаков возрождения украинской команды образца-2013 не наблюдается. И надеяться стоит исключительно на скрытые резервы. Либо на пресловутое «затишье перед бурей»…

Кирилл Стадниченко