Исполком ФФУ утвердил решение УПЛ о проведении "Золотого матча"
В среду, 19 ноября, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, во время которого был утвержден ряд решений, относительно регламента Чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
В частности, Исполком ФФУ поддержал решение Премьер-лиги по поводу переноса первых матчей ¼ финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 годов с 3 декабря 2014 года на 4 марта 2015 года, а также проведение 7 июня 2015 года в случае необходимости «Золотого матча» УПЛ.
Кроме того, члены Исполкома ФФУ приняли решение о переносе финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 годов с 30 на 31 мая 2015 года.
Как сообщал УНИАН, 16 ноября стало известно, что по инициативе клубов, на рассмотрение Общего собрания Участников УПЛ были предложены изменения в календарь и Регламент соревнований, в частности, проведение «Золотого матча», перенос первых матчей 1/4 финала Кубка Украины с 3 декабря 2014 г. на 4 марта 2015 г. и перенос матчей 10-го тура Чемпионата ПЛ на весеннюю часть соревнований.
По результатам факсового опроса клубов были приняты решения: внести проект изменений в Регламент и календарь соревнований о проведении «Золотого матча», а также перенести первые матчи 1/4 финала Кубка Украины с 3 декабря 2014 г. на 4 марта 2015 г.
Что касается матчей 10-го тура Чемпионата ПЛ, то они состоятся в ранее установленный срок - 5-7 декабря 2014 года.