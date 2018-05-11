Чемпионка Всемирных игр Лариса Соловьева: Когда-то давно подсчитала, что за одну тренировку поднимаю до 20 тонн. Но сейчас таких подсчетов уже не веду

На недавней церемонии «Звезды спортивного года-2017», которая состоялась в Киеве, она выглядела самой счастливой. И, вместе с тем, страшно волновалась. А когда мэр Виталий Кличко вместе со статуэткой лучшей атлетке года в неолимпийских видах спорта вручил Ларисе Соловьевой и сертификат на новую квартиру, у той просто не оказалось слов. Она - одна из самых сильных женщин планеты, очаровательная королева пауэрлифтинга.

В июле прошлого года на X Всемирных играх - масштабных соревнованиях, где разыгрываются медали по неолимпийским видам спорта, Лариса Соловьева подтвердила звание чемпионки по пауэрлифтингу в своей весовой категории (до 63 кг). На турнирах по пауэрлифтингу в трех упражнениях (приседания, жим и тяга) Соловьева привыкла поднимать вес, который в 10 раз превышает ее собственный.

Золото Всемирных игр-2017 стало уже четвертым в ее коллекции на этих соревнованиях, благодаря чему украинка Соловьева установила рекорд, который будет сложно побить кому-нибудь в ближайшем будущем. Высшей степенью признания стал приз лучшей спортсменки Всемирных игр-2017, который был вручен Ларисе в апреле этого года в Таиланде.

Дополнительной мотивацией на дальнейшие свершения для 39-летней чемпионки стал тот самый сюрприз от Кличко. В интервью УНИАН Лариса призналась, что о своей собственной квартире она мечтала всю свою спортивную жизнь. До этого практически все эти годы ютилась с семьей по арендованным жилищам, где толком не находилось места даже для ее многочисленных медалей.

Наш разговор с чемпионкой на следующий день после вручения сертификата едва не сорвался: Лариса рассказала, что переволновалась настолько, что у нее поднялась температура.

Но сейчас уже осознали, что случилось?

Мне все еще тяжело верится (улыбается). Не ожидала решения моего вопроса. Это долгожданная мечта всей моей семьи, все мы очень рады. Мечты все же сбываются. Так что - мечтайте! Кто хочет, тот добьется. Конечно, нужно сказать, что мне сопутствовали не только звезды, а еще были люди, которые мне помогли. Начиная от тренеров и партнеров по команде, с которыми выступала, заканчивая функционерами и организаторами - украинской федерацией пауэрлифтинга, Спортивным комитетом Украины, министерством спорта и киевской мэрией, которая выделила квартиру.

Получить сертификат от Виталия Кличко - не только мэра, но и также известного чемпиона - приятно вдвойне?

Да, конечно же. Он спортсмен мирового класса, и, как он сказал, мы - одной крови. Для меня это много значит.

Как вы чувствуете себя на светских мероприятиях, в вечернем наряде?

Такие моменты очень приятны. Профессиональная деятельность спортсмена обычно предполагает стандартный и простой дресс-код - спортивный костюм, кроссовки. Рюкзак на плечи - и побежала на тренировку. Когда постоянно живешь в режиме двухразовых ежедневных занятий в спортзале, то отказываешь себе в элементарных вещах. Время на то, чтобы сходить погулять со своими родными и друзьями, появляется очень редко. Чтобы чего-то добиться, постоянно чем-то жертвуешь, от чего-то отказываешься. Ну, а такие мероприятия позволяют хотя бы выгулять свой наряд, платье. Поэтому стараюсь использовать их по максимуму: прическа, макияж, туфли - все как положено (улыбается).

Вы победили на четырех Всемирных играх. Какая золотая медаль наиболее дорога?

Все эти победы очень значимые для меня - начиная с первых для меня Игр в немецком Дуйсбурге в 2005 году, продолжая соревнованиями в 2009-м, 2013-м и, наконец, в 2017 году в польском Вроцлаве. Не говорю, что в прошлом году были последние для меня Всемирные игры, пока просто заключительные... С каждым турниром ответственности становилось все больше, потому что не имела права упасть в грязь лицом, каждый раз нужно было защищать звание лучшей.

В 2017 году, помимо соперников, вам пришлось бороться и с травмой...

Да, наверное, физически это самая тяжелая и изматывающая была победа. Боль в спине дала о себе знать меньше, чем за полгода до начала Игр. Сбрасывать нагрузки уже было поздно, и неприятные ощущения нарастали с каждым днем, с каждой тренировкой. На самих соревнованиях произошел пик. Адская боль не отпускала круглые сутки. Это состояние тебя сильно изматывает. Как мне удалось справиться - не знаю. Включились, наверное, те самые морально-волевые качества. Когда встаешь, закладываешь гриф на плечи, и по твоей спине простреливает «ток» - слёз в такие моменты уже нет, остается только отчаяние. Тогда кажется, что эти ощущения с тобой навсегда.

После Всемирных игр-2017 пришлось взять паузу?

Соревнований я не пропускала, за исключением, разве что, чемпионата Украины. В конце прошлой осени выступила еще и на чемпионате мира, который также выиграла. Так что тренировочный процесс продолжается в режиме нон-стоп, просто на определенных этапах уменьшались нагрузки. Сейчас на 95% последствия травмы исчезли. Осталось еще небольшое чувство страха, где-то на подсознании. Боязнь, что боль вернется...

Своим тренировочным процессом вы руководите сами или есть тренерский штаб, который разрабатывает вам программу?

Все происходит сообща. У каждого спортсмена есть свой тренер, который советует, как построить систему занятий, какие подобрать нагрузки. Кроме того, у меня есть личный опыт, который подсказывает, как лучше построить тренировку. Мы советуемся с наставником и приходим к общему знаменателю. Уже непосредственно накануне и во время соревнований последнее слово - за главным тренером национальной сборной. Помощь наставников неоценима, потому что они видят процесс со стороны и могут в каких-то моментах притормозить, если я беру на себя слишком много. Я по природе максималист, и мне необходимо, чтобы кто-то меня останавливал, когда этого требует ситуация.

Бывает, что человек является сильным сам по себе от природы. Других же природа не наградила особыми качествами. Имеют ли шанс вторые тоже добиться успеха в таком спорте, как пауэрлифтинг?

Скажу по своему личному опыту: люди, которым от природы дано, чаще всего не прилагают каких-либо усилий, чтобы развивать свой талант. А те, кому не повезло родиться сильным, чаще всего - пахари. Именно они чаще всего становятся чемпионами.

Вы начинали в спортивной гимнастике - мягко говоря, не самом близком по отношению к пауэрлифтингу виде спорта...

Один символизирует красоту, а другой - силу... Гимнастикой я занималась до 16-летнего возраста. Но потом, как это повсеместно происходило в начале 90-х, нашу секцию в Полтаве закрыли, помещение отобрали. Но из спорта уходить мне не хотелось, стремилась и дальше поддерживать спортивную форму. К счастью, в том же здании, где до этого занимались гимнастки, на первом этаже был зал ОФП. Как-то раз я зашла - и потом уже оттуда не уходила (смеется). В пауэрлифтинг я влюбилась в первый же день.

Какой вес суммарно приходится поднимать в течение одной тренировки?

Когда-то давно подсчитала, что за одно полноценное занятие набегает до 20 тонн. Но сейчас таких подсчетов уже не веду.

Приходится ли применять силу в обычных бытовых ситуациях?

За пределами зала стараюсь вести себя как обычная женщина. Хочется иметь свои слабости, а физическую силу оставлять для тренировок в зале. Но если вдруг нужно перестановки сделать в комнате и перетащить мебель, то с этим я справлюсь. Тяжелые сумки с продуктами тоже поднимаю - на раз-два (улыбается). Думаю, что сталкиваться с этой задачей приходится время от времени каждой женщине. Плохо ли это? Лишняя физическая нагрузка никому не вредит. Приятно, конечно, если рядом есть мужчина-защитник, но когда вы не можете, мы справляемся с этим сами (смеется).

Как-то в интервью вы сказали, что ваша 14-летняя дочь Настя - это ваш и психолог, и диетолог, и эксперт по всем вопросам...

Она - моя главная помощница и мой фанат. И, конечно, все из вышеперечисленного вами (улыбается). Психолог необходим, наверное, каждому спортсмену, и дочь - именно тот человек, который всегда меня поддержит в моментах, когда что-то идет не так, и сил, казалось бы, уже нет никаких. Ну, и диетолог, потому что иногда в супермаркетах хочется купить что-нибудь вкусное, но и, вместе с тем, вредное, а Настя меня вовремя останавливает в таких совместных походах. Лучше возьмем больше овощей, чем лишнюю шоколадку...

Как проходит ваше обычное утро?

Просыпаюсь в 6 часов и иду выгуливать собак. У нас трое доберманов, которые также требуют внимания к себе и много времени. Затем завтракаем вдвоем с дочкой, и я везу ее в школу. После этого еду на тренировку.

Собаки - это общее семейное увлечение?

Сперва было двое доберманов, затем появился на свет еще один щенок, и дочка захотела оставить его у нас. Благо, Настя чувствует ответственность за это решение. Вечером чаще гуляет с собаками именно она. Знаю, что многие крутят пальцем у виска - мол, живут в однокомнатной квартире, да еще с тремя доберманами, осталось еще лошадей привести (смеется). Но, наверное, все спортсмены, которые достигли чего-то серьезного в своем деле, изначально необычные люди. Обычный столько не выиграет и не добьется. Все зависит от характера человека. Про себя могут сказать: да, моя жизнь - это «кипиш».

Ваша дочь тоже мечтает о спортивной карьере?

Вот уже пару месяцев она тоже ходит на пауэрлифтинг. Приходит в зал и тренирует приседания, жим и тягу. С одной стороны, я рада, а с другой - нет, потому что прекрасно понимаю, какой тяжелый труд ее может ждать впереди. Хотя любой вид спорта - трудный, если им заниматься серьезно. Как бы то ни было, любое решение дочери я приму. Если она действительно захочет связать свою жизнь с пауэрлифтингом, буду ей во всем помогать.

В 2021 году состоятся XI Всемирные игры, которые пройдут в США, в городе Бирмингем. Ставите перед собой цель выиграть эти соревнования в пятый раз?

Пока не буду давать каких-то обещаний. Хочется двигаться поэтапно, от ступеньки к ступеньке. Но, скажу по секрету, мысли остаться в спорте еще на несколько лет есть. Мотивация и желание побеждать у меня остаются. А там - как Бог даст, и чтобы здоровье не подводило.

Юрий Трохимчук