Команда украинского легионера Михайлюка "Канзас" разгромно проиграла матч регулярного чемпионата NCAA

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

"Канзас", в составе которого выступает украинец Святослав Михайлюк, уже в первой половине игра отстал от соперника на 10 очков, 28:38. По регламенту NCAA матчи лиги длятся два тайма по 20 минут, а не 4 периода по 12 минут, как в главной лиге Америки и всего мирового клубного баскетбола NBA. А после большого перерыва "Кентукки" только наращивал свое превосходство, позволив сопернику набрать почти в три раза меньше собственных очков - 34:12.

Михайлюк вошел в игру со скамейки запасных и на этот раз провел на паркете 23 минуты (четвертый показатель в команде). За это время украинцу удалось набрать 4 очка (1 из 5 реализованных дальних трехочковых бросков и 1 из 2 штрафных), а также сделать 1 подбор, совершить 1 результативную передачу, 1 перехват и допустить 2 потери мяча.

Как сообщал УНИАН, воспитанник черкасского баскетбола Михайлюк стал известен широкой публике после юношеского Евробаскета-2013 для игроков не старше 16 лет. На этом турнире, прошедшем в Киеве в августе прошлого года, он стал безусловно лучшим игроком сборной Украины и одним из лучших на турнире в целом по различным статистическим показателям. В частности, он был признан лучшим защитником чемпионата Европы.

Игрок перешел в стан "Канзас Джейхоукс" в мае нынешнего года. Сообщалось, что на Михайлюка также претендовали другие клубы NCAA и ряд ведущих европейских команд.