Нигериец пообещал съесть Маскаева живьем

Нигерийский боксер-тяжеловес Сэмюэл Питер, который 8 марта проведет бой с чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Олегом Маскаевым, пообещал нокаутировать россиянина, добавив, что он съест своего соперника живьем. Питер сделал свое заявление на последней пресс-конференции перед поединком, сообщает интернет-издание fightnews.com.

Пресс-конференция состоялась в ночь с 5 на 6 марта в мексиканском курортном городе Канкун, где и пройдет бой за титул чемпиона WBC. Обращаясь к промоутеру Маскаева Деннису Раппапорту, Питер посоветовал менеджеру купить себе новые очки, чтобы как следует увидеть, как нигериец расправится с действующим чемпионом.

Маскаев был более сдержан в своих комментариях по поводу предстоящего боя. Россиянин отметил, что он много тренировался, готов к поединку и обязательно одержит победу.

39-летний Олег Маскаев стал чемпионом WBC 12 августа 2006 года, нокаутировав американца Хасима Рахмана. 10 декабря 2006 года россиянин защитил титул, победив Питера Окелло из Уганды, и с тех пор не выходил на ринг. Сэмюэл Питер, которому 6 сентября исполнится 28 лет, провел свой последний бой 6 октября 2007 года. Нигериец победил по очкам Джамиля Макклайна, завоевав звание "временного чемпиона" WBC.

Лента.ру