Сборная Португалии выиграла у Аргентины

В английском Манчестере завершился товарищеский матч между национальными сборными Португалии и Аргентины, в котором европейская команда выиграла с минимальным счетом - 1:0.

В стартовых составах команд на поле вышли две главные звезды мирового футбола последних лет - Леонель Месси и Криштиану Роналду. Матч прошел в равной борьбе, с обоюдными шансами на успех. Но, в основной час игры, ни одна из команд так и не сумела реализовать хотя бы один момент. А уже на 2-й добавленной минуте 20-летний португалец Рафаэль Геррейро, проводивший первый матч в составе своей национальной сборной, забил победный гол.

В еще одном центральном матче дня сборные Испании и Германии также сыграли 1:0 - в пользу Германии. А сборная Англии, в свою очередь, обыграла на выезде команду Шотландии - 3:1.