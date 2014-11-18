Сборная Украины сыграла вничью с командой Литвы

На столичном НСК "Олимпийский" завершился последний матч сборной Украины в 2014-м году, в котором украинцы принимали команду Литвы и сыграли вничью - 0:0.

Матч прошел с небольшим преимуществом хозяев поля, которые не смогли его реализовать.

Как и в предыдущем матче - отборочной игре Евро-2016 с комадой Люксембурга, на сей раз украинцы также играли вальяжно, не сомневаясь, что смогут обыграть оппонента "малой кровью". Тем не менее, соперник умело оборонялся, а при первой возможности, атаковал ворота Дениса Бойко. Так, несколько опасных моментов не реализовал Мариус Станкявичус. У хозяев поля, как обычно, наиболее острым игроком в атакующей линии был Андрей Ярмоленко.

В итоге, матч завершился нулевой ничьей.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы в отборе Евро-2016 обыграли команду Люксембурга (3:0) и с 9 очками в 4 играх занимают 3-е место в турнирной таблице, пропустив вперед сборные Словакии и Испании.