Экспансия бренда Under Armour распространилась на новый торговый центр!

В Ocean Plaza открылся магазин спортивного бренда UNDER ARMOUR

27-го апреля в киевском ТРЦ Ocean Plaza состоялось открытие магазина Under Armour в формате Brand House, который специализируется на мужской, женской спортивной экипировке. Это четвертый по счету магазин бренда в Украине: первые два магазина были открыты в конце декабря 2017 года в киевском ТРЦ Sky Mall и харьковском «Караван» и 19 апреля 2018 в ТРЦ Dream Town

В рамках мероприятия команда тренеров Khomytskyi Pro провела тренировку сначала возле торгового центра, а затем в центральном атриуме. Раннее подтвердившие свое участие и желающие посетители смогли потренироваться с одними из лучших тренеров страны.

После завершения тренировки двукратный чемпион мира по бодибилдингу, магистр в области фитнеса и рекреации Андрей Хомицкий традиционно для Under Armour вместо красной ленты перерезал железную цепь, что символизирует смелость, страсть и силу в преодолении любых препятствий.

Гости мероприятия имели возможность принять участие в розыгрыше приятных подарков от бренда и получить скидки на приобретение спортивной экипировки. Главным призом являлись кроссовки Under Armour

Таким образом состоялось официальное открытие нового магазина Under Armour в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Спортсмены выбирают Under Armour из-за сверхтехнологичности, потому что высокие технологии в профессиональном спорте дают тот самый зазор, который позволяет делать сверхрывок, сверхулисие, выигрывать на последнем этапе, на последней капли крови и с последней каплей пота. Высокие технологии отвода влаги, сохранение или же отведение тепла – это все предназначено, действительно, для профессиональных спортсменов в их повседневных тренировках.

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