УЕФА дисквалифицировал один сектор "Львов-Арены" на следующий матч сборной Украины

Пустым должен быть сектор, содержащий не менее 5000 зрителей, а какой именно это будет сектор ФФУ должна сообщить УЕФА за 30 дней до игры национальной сборной, сообщает footballua.tv.

Также штраф придется оплатить и Федерации футбола Украины - 58 тысяч швейцарских франков.

Заместитель председателя комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ Вадим Гольдин отметил, что санкции могли нести куда более серьезный характер: "Накануне ФФУ получила решение от дисциплинарного органа УЕФА по поводу матча Украина — Македония, где четко прописано, какие нарушения были зафиксированы. Наказывают нас за расизм, забегание болельщиков в игровую зону и за использование пиротехники во время игры. Грозило гораздо более серьезное наказание, вплоть до закрытия стадиона. Пока же, это лишь частичное закрытие трибун. Это последнее предупреждение по поводу «Арены Львов» нашей федерации, сборной и всем футбольным болельщикам".

«Арену Львов» наказали за поведение зрителей, устроивших файер-шоу во время матча отборочного турнира Евро-2016 Украина-Македония, и арбитрам даже пришлось на несколько минут приостанавливать игру.