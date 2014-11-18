Товарищеский матч, Португалия - Аргентина: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Манчестере (Англия) на домашнем стадионе одного из лучших футбольных клубов мира "Манчестер Юнайтед", состоится товарищеская игра национальных сборных команд Португалии и Аргентины.

В игре сойдутся лучшие футболисты мира последних пяти лет - аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Противостояние сборных Португалии и Аргентины не является принципиальным на мировой арене, несмотря на то, что обе команды входят в элиту, занимая места в первой 10-ке рейтинга ФИФА. На данный момент аргентинцы занимают 2-е место в классификации, а португальцы - 10-е. За последнее десятилетие ко манды встречались лишь однажды. В товарищеском матче в 2011 году аргентинцы победили со счетом 2:1. Остальные матчи проводились в ХХ-м веке, в период с 1928 по 1972 годы. Причем, все они также были товарищескими. На чемпионатах мира пути команд не пересекались ни разу.

На ЧМ-2014 в Бразилии сборная Аргентины дошла до финала, где уступила Германии, довольствовавшись итоговым вторым местом. В свою очередь, португальцы провалились на минувшем Мундиале, заняв третье место на групповом этапе и не попав даже в плей-офф, 1/8 финала.

Фаворитом сегодняшнего матча на котировках букмекерских контор является сборная Аргентины. На победу номинальных гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,9 к 1, в то время как на ничью - 3,43 к 1, а на побед португальцев - 3,96 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Португалия: 12. Патрисиу, 7. Седрик, 5. Геррейро, 2. Алвеш, 3. Пепе, 6. Виллиам, 8. Моутинью, 10. Данни, 17. Нани, 19. Тьягу Мендеш, 7. Роналду.

Аргентина: 1. Ромеро, 2. Ронкалья, 5. Отаменди, 3. Ансальди, 15. Демикелис, 8. Пасторе, 6. Билья, 7. Ди Мария, 14. Маскерано, 10. Месси, 9. Игуаин.