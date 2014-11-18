Талисманом Евро-2016 стал маленький мальчик

15:37, 18 ноября 2014
Спорт
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Его имя будет названо по результатам голосования среди болельщиков

Имя талисмана выберут путем голосования / twitter.com/UEFAEURO

Организационный комитет футбольного Евро-2016 представил официального талисмана соревнований.

Об этом сообщается на официальной страничке в Twitter Евро-2016.

Талисманом стал мальчик в синей футболке сборной Франции.

Имени у талисмана пока нет - его смогут выбрать болельщики в голосовании, которое пройдет с 18 ноября по 26 ноября.

На предыдущем турнире - Евро-2012, который совместно проводили Украина и Польша, талисманами были два тинейджера в футбольных формах цветов украинского и польского флагов по имени Славек и Славко.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года.

Сборная Украины в отборочной группе после 4-х туров набрала 9 очков и занимает 3-е место в таблице, уступая командам Словакии и Испании.

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