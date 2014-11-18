МОК предложит городам-организаторам Игр проводить отдельные соревнования в других государствах

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Ключевым является пункт, согласно которому городам-организаторам Игр будет позволено проводить соревнования не только в других населенных пунктах своей страны, но и за ее пределами. Правда, принимать соревнования за пределами страны будет позволено в исключительных случаях. Например, если на территории страны-организатора летних Игр нет соответствующего водоема, где можно было бы провести соревнования по парусному спорту (обычно, это морская акватория). Этот пункт значительно расширяет возможности для проведения Игр теми странами, которые ранее сталкивались с трудностями уже на этапе формирования заявки на проведение Олимпиады.

Этот пункт является приоритетным для комитета и стоит первым в рекомендациях МОК (всего - 40 пунктов).

Также МОК готов оказывать финансовую помощь городам-претендентам на проведение Игр и сократить расходы на заявочный процесс.

Наконец, Оргкомитет Игр получит право предложить включить один и более вид спорта в программу домашних для себя Игр.

Все 40 рекомендаций будут рассмотрены и утверждены на сессии МОК, которая пройдет 8-9 декабря в княжестве Монако.

На их основе будет создан документ Agenda 2020.