Один из лучших теннисистов мира Федерер поругался с партнером из-за жены

Два лучших швейцарских теннисиста Роджер Федерер (2-я ракетка мира) и Станислас Вавринка разругались после полуфинала итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне из-за жены Федерера Мирославы.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

После игры, в которой победил Федерер (4:6, 7:5, 7:6), между швейцарцами состоялся десятиминутный разговор на повышенных тонах в тренажерном зале O2 Arena. Вавринка пожаловался, что жена Федерера — Мирослава — провоцировала его в третьем сете, позволяя себе громкие комментарии из ложи, которая располагается на уровне корта.

Также вторая ракетка Швейцарии заметил, что подобными вещами жена Роджера занималась и во время Уимблдона — турнира «Большого шлема», который также проходил в Лондоне.

Примечательно, что с 21 по 23 ноября сборная Швейцарии сыграет в финальном матче Кубка Дэвиса сезона-2014 с командой Франции, где Федереру и Вавринке предстоит выступать за одну команду, а возможно, и вместе — в парной встрече.