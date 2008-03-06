Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов

Известны семь четвертьфиналистов

В среду состоялись еще три ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» – «Олимпиакос» 3:0 (первый матч 0:0) «Реал» – «Рома» 1:2 (1:2) «Порту» – «Шальке-04» 1:0 (0:1), по пенальти 1:4 Итак, известны семь четвертьфиналистов: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Барселона», «Челси», «Рома» и «Шальке-04». Восьмая команда определится 11 марта, когда ответную игру проведут «Интер» и «Ливерпуль».

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