Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов
08:00, 06 марта 2008Спорт
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Известны семь четвертьфиналистов
В среду состоялись еще три ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси» – «Олимпиакос» 3:0 (первый матч 0:0)
«Реал» – «Рома» 1:2 (1:2)
«Порту» – «Шальке-04» 1:0 (0:1), по пенальти 1:4
Итак, известны семь четвертьфиналистов: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Барселона», «Челси», «Рома» и «Шальке-04». Восьмая команда определится 11 марта, когда ответную игру проведут «Интер» и «Ливерпуль».
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