Трибуны австрийского стадиона на матче с РФ "раскрасили" в сине-желтый (видео)

Во время отборочного матча между Австрией и Россией часть трибун стадиона была "раскрашена" в цвета украинского флага.

Кроме того болельщики Австрии освистали гимн России, пишет Champion. Эпизод с трибунами российские телеканалы не показали, однако видео впоследствии появилось в интернете.

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