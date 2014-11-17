Трибуны австрийского стадиона на матче с РФ "раскрасили" в сине-желтый (видео)
03:50, 17 ноября 2014Спорт
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Во время отборочного матча между Австрией и Россией часть трибун стадиона была "раскрашена" в цвета украинского флага.
Трибуны австрийского стадион на матче с РФ "раскрасили" в сине-желтый / скриншот
Кроме того болельщики Австрии освистали гимн России, пишет Champion.
Эпизод с трибунами российские телеканалы не показали, однако видео впоследствии появилось в интернете.
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