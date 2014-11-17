Пулева отправили в больницу после нокаута от Кличко
02:33, 17 ноября 2014Спорт
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Болгарский боксер Кубрат Пулев побывал в больнице после проигрыша нокаутом от Владимира Кличко.
REUTERS
По словам врача на ринге Штефана Бока, бой нанес заметный ущерб здоровью "Кобры", сообщает ТСН.
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"Он четыре раза оказывался на настиле ринга, включая нокаут. Последний удар нанес ему два рассечения - в районе верхнего века и верхней челюсти. Теперь ему важно пройти обследование, чтобы исключить внутреннее кровотечение. Он хорошо восстановился на ринге и не проявил признаков невралгии. Однако с целью безопасности здоровья был отправлен в Университетскую клинику", - рассказал врач.
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