Конец болгарского мифа

Приехав на главную крытую спортивную арену города - О2 (находится в 100 метрах от главного футбольного стадиона города, на котором свои домашние матчи проводит команда Бундеслиги ФК «Гамбург»), корреспондент УНИАН почувствовал себя… в Болгарии. Численное и голосовое преимущество поклонников Пулева было просто подавляющим. И сразу стало понятно, с этим беснующимся морем из бело-зелено-красных флагов и людей в одеяниях соответствующих цветов, украинским фанам конкурировать нечего. Отдельных островков болельщиков в желто-голубом одеянии или с красно-черными шарфами Официального фан-клуба братьев Кличко на подходах к стадиону было в разы меньше. Уже на самой арене, когда бой начинался, их было также мало. Надежда оставалась на немцев, традиционно поддерживающих обоих братьев Кличко и не изменивших своим предпочтениям и на сей раз. Впрочем, судя по шуму в зале, перевес все равно остался на стороне болгарского боксера. Кроме того, болгары иногда вели себя на грани фола, выкрикивая не самые пристойные «слоганы» в адрес Украины.

Кстати, о немецких фанах. Две фрау, сидевшие рядом ниже группы украинских журналистов, отчаянно кричали «Кличко, Кличко» во время выхода украинского чемпиона в ринг, а во время исполнения гимна Украины одной рукой записывали видео на телефоны, приложив вторую - к сердцу. Было очень трогательно.

...Чем ближе к бою, тем большей становилась уверенность в исходе поединка.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Усик появился возле служебного входа О2 Арены ровно за два часа до начала боя. И начал общение со стандартных слов: «Ожидаю одно – получить удовольствие от классного боя. Что касается прогнозов, то я их никогда не даю». Но потом вдруг разоткровенничался: «Предчувствую победу Владимира. Я думаю, он сильнее оппонента. Кроме того, отсутствие Кубрата (Пулева, - УНИАН) на пресс-конференции говорит о многом. Соперник явно нервничает. Возможно, ему было нечего сказать оппоненту и прессе. В любом случае, так не поступают уверенные в себе бойцы». А на вопрос, в каком раунде Владимир Кличко решит исход боя, Усик улыбнулся и ответил: «Это же шоу Владимира. Он сам должен решить в каком ему раунде завершить бой. Я тут ничего сказать не могу».

Приблизительно в таком же духе высказались и другие отечественные боксеры - Андрей Котельник с Александром Димитренко, также лично приехавшие поддержать Кличко в Гамбург.

Зайдя впервые в жизни в зрительный зал О2 Арены, в первую очередь поражаешься ее размерам. 20-тысячный зал кажется громадным. К тому же, трибуны расположены практически вертикально, что многократно усиливает эффект. Благо, трибуна прессы находилась прямо под крышей арены, и прочувствовать весь объем зала удалось сполна. А дальше, «благодаря» болгарским фанам, кровь вновь закипела. В перерыве между разогревочными боями – андеркартом – на большом плазменном экране постоянно появлялись портреты Кубрата и Владимира. И, как и при входе на арену с улицы, многоголосое приветствие портрета Пулева, и улюлюканье при виде Кличко-младшего… В эти моменты с особенным нетерпением ждался бой.

И он грянул. Причем настолько неожиданно для болгарина, что тот уже в первом раунде дважды отправился на канвас (настил ринга). Особый эффект неожиданности это вызвало у болгарских фанов, которые мгновенно «остыли» и явно приуныли. Собственно говоря, после этого можно было уже заканчивать. Но болгарин упирался до последнего. И, с огромнейшим трудом, выдержал и первый раунд, и три последующих. Более того, он несколько раз сумел нанести точные удары по голове украинского чемпиона. Как минимум, дважды он попал еще в том самом первом раунде. И тут неожиданно развеялся миф о том, что у болгарина едва ли не самый мощный удар в супертяжелом дивизионе. Подбородок Кличко достойно выдержал эти испытания, и Владимир, как ни в чем не бывало, продолжал вести бой. Видимо, Кубрат сам уверовал в свой потрясающий удар. Ведь сделав еще 2-3 попытки и увидев, что на соперника это никак не действует, он совершенно потерял веру в собственные силы…

Разочарование большей части зала было настолько сильным, что болгары уже даже не могли реагировать на ответные «подколы» со стороны украинских фанов. Мир для них словно перевернулся. Ведь за последнее время они прочно уверились в том, что Пулев может сделать ЭТО. Мнением авторитетных специалистов, аналитиков бокса, в конце концов, букмекеров, никогда за последнее время не ставивших столь большие коэффициенты на победу Кличко, они пренебрегли…

На послематчевой пресс-конференции Кличко, разумеется, выглядел довольным, но достаточно спокойным. «В этом бою не произошло ничего неожиданного. Я сделал свою работу и добился результата. Что касается соперника… К сожалению, Пулев пошел не той дорогой еще перед боем. Параллельно с подготовкой к бою он занимался всякими не красящими мужчину и боксера делами. В частности, оскорблял своего оппонента, всячески провоцировал. У меня уже был подобный случай, в 2011-м году, перед боем с Дэвидом Хэем. В итоге, соперник получил по заслугам и успокоился. Сейчас то же самое произошло с Пулевым. Он хороший боксер, но во многом ему сильно повезло. Он провел ряд ярких боев, всего 20 в карьере, и стал претендентом на титул. Это очень искрометная карьера, но он, наверное, потерял голову. Очень мало боев. Путь к чемпионству не может быть столь коротким. В итоге, он повел себя неправильно, чего стоило ожидать. Тем не менее, хочу отметить, что если Пулев сделает правильные выводы из этого поражения и своего поведения, то его ждет очень перспективное будущее и большая карьера. Желаю ему здоровья и будущих успехов».

Собственно, большего говорить и не стоило. Все, что нужно было, Кличко-младший перед этим сказал на ринге.

Победу отмечали с «Хортицей». Группа фанатов, объединенная официальным Фан-клубом братьев Кличко не смолкая праздновала в центре Гамбурга всю ночь. И ведь есть что праздновать. Столь уверенной и яркой была победа Владимира в этом бою.

Кирилл Стадниченко