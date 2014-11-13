Биатлонист Дериземля объявил о завершении карьеры

Об этом он сообщил журналистам 12 ноября во время пресс-конференции в Чернигове.

По словам Дериземли, последние месяцы он сосредоточился на общественной деятельности, возглавив Центр помощи армии, принял участие во внеочередных выборах в парламент. И потом окончательно решил заниматься общественной деятельностью и остаться в Чернигове, хотя получал предложения от руководства Федерации биатлона Украины и из-за границы.

"Я принял нелегкое для себя решение отказаться от дальнейшей профессиональной спортивной карьеры. Я остаюсь работать в Чернигове", - сказал Дериземля.

Читайте такжеИзвестный спортсмен Дериземля баллотируется в народные депутаты УкраиныСпортсмен сообщил, что в дальнейшем планирует воплощение социальных проектов в направлениях социальной защиты населения, развития спорта и популяризации здорового образа жизни.

Руководитель Центра поддержки армии также рассказал, что данная организация помогает подразделениям, направленным в зону АТО из воинских частей Черниговской области. В частности, 1-й танковой бригаде, 13-м и 41-м батальонам территориальной обороны (сейчас находятся в области), Национальной гвардии, региональному центру радиоэлектронной разведки, центру контрразведки, железнодорожному полку, Черниговскому военному госпиталю. Центр также оказывает юридическую и психологическую помощь участникам АТО.

Справка УНИАН: Андрей Дериземля (1977 г. р.) - украинский биатлонист. Начал заниматься биатлоном с 1990 года, с 1996 года выступал за национальную сборную Украины. Неоднократный призер Чемпионатов Европы (2002, 2003 гг. - золото, 2005, 2006 гг. - серебро), бронзовый призер Чемпионата мира 2007 г. Входил в перечень 30 лучших биатлонистов мира. Заслуженный мастер спорта Украины.

В Верховную Раду Украины Дериземля на досрочных выборах 26 октября баллотировался как самовыдвиженец по 205-му избирательному округу (г. Чернигов). За него проголосовали 14,1% избирателей - это второй результат после представителя Блока Петра Порошенко.