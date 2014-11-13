Скончался легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Серебряников
15:11, 13 ноября 2014Спорт
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На 75 году жизни перестало биться сердце легендарного футболиста «Динамо» Виктора Серебряникова.
Ушел из жизни Виктор Серебряников / Фото УНИАН
12 ноября на 75-м году жизни перестало биться сердце Виктора Серебряникова - легендарного футболиста «Динамо», сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
Отмечается, что за 20 лет футбольной карьеры Серебряников пять раз становился вместе с «Динамо» чемпионом СССР, дважды завоевывал Кубок СССР, трижды был в составе сборной СССР на мировых финалах.
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"Все, кто имел честь знать Виктора Петровича, всегда будут помнить его искренность и доброту, пронесенные через всю долгую жизнь", - отмечает президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.
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