ФИФА после проверки сняла с России и Катара обвинения в коррупции

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте федерации.

Организация не усмотрела нарушений российской и катарской сторон в процессе выборов стран-хозяек мировых первенств, сообщает Lenta.ru.

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При этом в ФИФА поддержали инициативу комитета по этике открыть дела в отношении конкретных должностных лиц, чья незаконная деятельность была выявлена в ходе расследования. В первую очередь это коснется бывшего главы Азиатской конфедерации футбола Мохамеда бин Хаммама, чья компания, по данным СМИ, перечислилачиновникам ФИФА более пяти миллионов долларов, чтобы Катар стал хозяином ЧМ-2022.

Следствие по правомерности получения Россией и Катаром прав на проведение мировых чемпионатов длилось более года, сотрудники комитета опросили 75 человек, а всего в рамках дела накопилось около 200 тысяч страниц материалов.