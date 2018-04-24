Кличко – Пулев: бой десятилетия без явного фаворита

Украинский чемпион впервые за много лет столкнулся с реально опасным противником. И, впервые за много лет, мнения специалистов относительно исхода этого поединка кардинально разнятся. Авторитетные и уважаемые в мире бокса эксперты, бывшие и ныне действующие спортсмены, предрекают все, что угодно – от полного разгрома и нокаута действующего чемпиона в первых раундах – до легкой победы Кличко. Правда, большинство специалистов склоняются к тому, что нас ждет примерно равный бой, который затянется надолго. Возможно, на все положенные по регламенту 12 раундов. И, все же, отдают небольшое предпочтение украинцу – из-за его габаритов и огромнейшего опыта. Все-таки, Кличко является действующим чемпионом мира по двум версиям уже на протяжении 8 лет (IBF и IBO), еще по одной – 6 лет (WBO) и еще по одной – три года (WBA). А последнее поражение он потерпел более 10 лет назад, в апреле 2004 года, проиграв техническим нокаутом американцу Леймону Брюстеру.

Мужчина в самом расцвете сил

33-летний болгарский боксер Кубрат Пулев является одним из немногих профессионалов, не проигравших ни одного боя в карьере. Для супертяжелого веса это, кстати, весьма показательный фактор. Ведь здесь сенсации и случайности происходят сплошь и рядом. Из-за своих габаритов даже закоренелый аутсайдер может один раз хорошенько приложится по фавориту – и отправить того на настил ринга. В лучшем случае – на канаты. И диспозиция боя моментально меняется: фаворитом уже становится аутсайдер. Так, кстати, несколько раз случалось и с самим Владимиром, который в годы своей молодости по неопытности и недооценке соперников, будучи заведомым фаворитом, не мог распорядиться своим превосходством, и вынужден был признать поражение. У его нынешнего оппонента Пулева таких «проколов» в карьере еще не случалось. В 20-ти боях у него 20 побед, 11 из которых – нокаутом.

Кубрат Пулев – относительный новичок в профессиональном боксе, так как еще в 2009-м году участвовал в чемпионате мира AIBA, любительском, или, как принято говорить у самих боксеров, «олимпийском» боксе. Кстати, в своей аматорской боксерской «жизни» спортсмен лишь однажды стал чемпионом Европы (в 2008-м году в английском Ливерпуле), а на чемпионатах мира его высшим достижением стала бронза-2005 на турнире в Маяньяне (Китай). На Олимпийских играх он вообще не запомнился ничем – в отличие от того же Кличко, завоевавшего звание чемпиона Игр Атланты-1996.

А, завершив карьеру в любителях, уже в сентябре 2009-го болгарин дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав румынского боксера Флориана Бенче во втором раунде. Поначалу Пулев проводил бои каждый месяц, что достаточно утомительно для боксеров-супертяжеловесов, зато, до конца года на его счету уже было 4 выигранных боя (2 – нокаутом). Правда, уже в следующем, 2010-м году он перешел на другой ритм, проведя 6 боев за 12 месяцев, но результат остался неизменным – сплошные победы.

Поворотным в карьере Кубрата стал 14-й бой, который он провел 22 октября 2011 года. Это был первый титульный бой в карьере болгарина. В двенадцатираундовом поединке он с разгромным счётом победил по очкам американца Трэвиса Уолкера в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF.

В дальнейшем спортсмен уже проводил серьезные бои, но, по-настоящему именитых соперников, кроме американца Тони Томпсона, до сегодняшнего дня у него не было. Да и 41-летний Томпсон в августе 2013-го года был совсем не тем Томпсоном, которого привыкли видеть болельщики в его лучшие годы. Бой получился совсем незрелищным. В начале соперники «прощупывали» друг друга, но, уже к середине боя Пулев полностью захватил инициативу на ринге, и, в итоге, победил по очкам. Эта победа принесла ему статус обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Кстати, в карьере Пулева уже был один бой с коренным украинцем – Александром Дмитренко, представляющим на ринге Германию. В мае 2012 года в Эрфурте состоялся бой за вакантный титул чемпиона Европы, в котором Пулев имел подавляющее преимущество, а в 11-м раунде не очень сильным джебом отправил соперника в нокаут.

Долгий путь к великой битве

Бои за титулы чемпиона континента и даже пояса Интерконтинентального чемпиона в профессиональном боксе всегда считаются событием «второразрядным». Другое дело – бои за титул чемпиона мира. Они являются недосягаемой вершиной для многих атлетов. И уже сам выход на бой такого уровня считается пиком карьеры для многих. Правда, Пулев, судя по всему, парень не того калибра. И сам факт участия в чемпионском бою вершиной он считать не будет. Ведь болгарский атлет весьма быстро (за 5 лет) прошел путь от новичка в «профи» до претендента на титул. И, судя по его собственным заявлениям, намерен серьезно огорчить Владимира в ближайшую субботу.

9 мая 2014 года Кубрат Пулев был объявлен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, и на переговоры об организации боя с Кличко Федерация дала сторонам 30 дней. Чуть позже в мае появилась информация о том, что бой запланирован на 6 сентября 2014 года в Гамбурге, однако, в конце августа Кличко отменил бой – из-за травмы – и поединок перенесли на 15 ноября. Судя по всему, сейчас уже ничто не помешает состояться этому бою в назначенный срок.

Отказ Кличко от первоначальной даты боя породил множество слухов и сплетен. Официальной причиной была объявлена травма чемпиона, полученная во время спарринга на тренировке. Слухи же, в основном, касались психологического состояния украинца, говорилось о его якобы боязни выходить на бой против молодого бойца, не имеющего поражений. Больше всех в этих догадках продвинулся один из тренеров болгарина, Борислав Бояджиев. Он прямо обвинил Кличко в симуляции травмы, и в том, что, таким образом, украинец намеренно сломал всю подготовку Кубрата, который к концу августа вышел на пик своей формы.

Впрочем, сам боксер эту тему публично обсуждал лишь однажды, и к переносу боя отнесся, в отличие от тренера, положительно: «Я прекрасно себя чувствую. У меня был отличный тренировочный лагерь в Болгарии, теперь я стал намного сильнее и жестче. Благодаря тому, что поединок перенесли на два месяца, и процесс подготовки получился дольше, чем планировалось изначально, я смог серьезно улучшиться. Слава Богу, что все сложилось именно так».

Так или иначе, лагерь болгарина вынужден был смириться с переносом боя, и перестраивать подготовку таким образом, чтобы вывести своего соперника на пик формы еще раз, уже к середине ноября. Насколько это получилось у них? Сейчас, в канун боя, этот вопрос является самым обсуждаемым на различных тематических форумах и в специализированных СМИ. Ведь первое официальное мероприятие «недели бокса в Гамбурге» - пресс-конференцию, которая состоялась в понедельник, - Пулев… пропустил. По официальной версии – из-за того, что ему не разрешили взять на событие с собой всех, кого он хочет, ограничив аппетит коротким списком строго регламентированных членов команды – из наставника Отто Рамина и промоутера Калле Зауэрланда.

После этого настала очередь нервничать и строить версии уже Владимира Кличко, который на той же пресс-конференции заявил: «Я так и не понял, почему Кубрат Пулев не пришел на пресс-конференцию. Я десять минут ждал его за кулисами, поскольку должен был появиться в зале вторым. Вышел, не дождавшись его. Почему Пулев не вышел? Как я понимаю, он и его команда были недовольны условиями участия в мероприятии. Мне же кажется, что Пулев танцует под дудку своего менеджмента. В частности, с подачи промоутера он ранее делал скандальные высказывания насчет допинга. Слепо идя на поводу своего менеджмента, на мой взгляд, он допускает огромную ошибку. Со мной подобное еще не случалось, чтобы в предбоевую неделю соперник не появился на пресс-конференции. Поэтому не перестаю удивляться происходящему в боксе цирку».

На вопрос, не боится ли он, что Пулев не выйдет и на ринг, Кличко ответил: «В среду состоится открытая тренировка, а в пятницу – взвешивание. И, если он не придет на эти мероприятия, то уж тогда можно вести речь о срыве боя. Надеюсь, что Пулев все же появится в ринге».

Впрочем, Владимир Клчико, наверное, где-то преувеличивает. И, кстати, судя по всему, запамятовал подобный случай, который уже был в его карьере – о котором вспомнил его менеджер Бернд Бенте: «У нас это уже второй подобный случай с промоутером Зауэрладом. Первый раз, четыре года назад, на пресс-конференцию во Франкфурте-на-Майне не явился Александр Поветкин. Как и тогда (с Поветкиным, - УНИАН), сейчас против Пулева мы проводим обязательную защиту, и уже с самого начала не смогли найти общий язык по ряду пунктов. В частности, о том, сколько человек из команды Пулева должны находиться на пресс-конференции, сколько могут в ней участвовать, заняв места на подиуме, а также в углу болгарина в вечер боя. Они хотели, чтобы всего их было 10–12 человек. Мы же ответили, что это – слишком большое количество. Значительно меньшее число членов команды Пулева было оговорено в контракте. Тогда они сказали: «Мы приходим все, или же не приходим вообще». Мы же, в свою очередь не позволили себя шантажировать».

Кстати, Поветкин в 2010-м году, в итоге, отказался от проведения боя с Кличко. Правда, в том случае «неполная» пресс-конференция состоялась за 2 месяца до боя. А Пулев вс же на свое первое предбоевое мероприятие совместно с Кличко пришел: они позировали вдвоем после подписания контракта на бой.

В общем, получается, что, если два с половиной месяца назад мир вовсю обсуждал психологическое состояние Кличко и его боязнь выходить на ринг, то уже сейчас все обсуждают те же моменты уже в отношении Пулева. Так или иначе, но, хочется верить, что ничто не омрачит любителям спорта вечер 15 ноября. Не фокусировать же свое внимание, в самом деле, на футбольном матче отбора Евро-2016 Украина – Люксембург…

Рецепт от чемпиона – 20 боев без поражений

За последние 10 лет, начиная с апреля 2004-го, Кличко-младший провел 10 боев и ни разу не проиграл. Это были по-настоящему звездные 10 лет украинца. Период 28-38 лет, когда физические возможности организма находятся на пике, а за плечами – уже 45 боев на профессиональном ринге – как раз тот самый возраст, когда нужно брать от жизни все – по максимуму. В том числе, и в боксе. И Владимир воспользовался моментом как нельзя лучше. Более того, на протяжении нескольких лет они с братом делили абсолютное первенство в мире, пока Виталий не завершил свою профессиональную карьеру, сделав окончательный выбор в пользу политики. В 2011-м году, в очередном объединительном бое с британцем Дэвидом Хэем украинец завоевал последний не достающий титул в карьере – пояс чемпиона WBA – и стал обладателем всех самых престижных титулов в мировом профессиональном спорте, за исключением WBC. Но, на тот момент этот трофей находился у Виталия Кличко, с которым Владимир никогда бы не подрался ни за какие коврижки. Хотя, предложения звучали весьма заманчивые – переваливающие за сотню миллионов долларов…

В эксклюзивном интервью УНИАН двухмесячной давности украинский чемпион говорил: «Каждый бой – по-своему уникален. Всегда есть новый соперник, ради поединка с которым нужно провести тщательную подготовку. Нужно разобрать оппонента, буквально, по полочкам, высчитать его слабые и сильные стороны, разработать тактику на бой. А затем – выйти против него в ринг и сделать свою работу. Процесс получения вызова от конкурента на поединок, желание доказать ему мое превосходство – до сих пор приносит мне глубокое удовлетворение. И груза лет я не чувствую».

Вместе с тем, Кличко-младший не отрицает очевидного: «Я уже нахожусь на финишной прямой своей профессиональной боксерской карьеры. Но, насколько длинной окажется эта прямая – не знает никто, включая меня самого».

В этом свете предстоящий бой с Пулевым – важнейший этап в карьере чемпиона. Уж очень давно у украинца не было соперника, которому бы отдавали предпочтение едва ли не половина авторитетных специалистов в этом виде спорта. Кроме того, у Владимира есть и другая цель в перспективе – объединительный бой за титул чемпиона WBC, оставленный нынешним мэром Киева Виталием Кличко. А для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, Кличко необходимо, прежде всего, успешно защищать уже имеющиеся у него титулы. Ну, и, наконец, третий пункт, который не менее важен. Владимир Кличко имеет шанс побить рекорд легендарного Джо Луиса по количеству раз непрерывной защиты титула – 25 защит подряд. «Собираюсь ли побить рекорд Джо Луиса? Это будет очень сложно сделать. Впрочем, поживем – увидим», - лаконично ответил на вопрос УНИАН чемпион.

Последний «бой десятилетки» Кличко проводил как раз 10 лет назад, в октябре 2004-го, когда сошелся в ринге с американцем Дэваррилом Уильямсоном. Это был первый бой Кличко-младшего после поражения от Брюстера, и он шел явно не по сценарию Кличко. Но, в критический момент, когда казалось, что инициативой уже полностью владеет американец (рефери отсчитал Кличко нокаут), украинец дал отпор и переломил ситуацию в свою пользу. Ведь то поражение могло в буквальном смысле поставить крест на его карьере. В следующих раундах Владимир уже имел преимущество. А когда бой был остановлен по требованию доктора после столкновения спортсменов головами (на лбу Кличко образовалось глубокое рассечение) судьи зафиксировали техническую победу украинца, имевшего к тому времени преимущество над оппонентом по очкам.

В субботу нас ждет новый бой. Возможно, он не станет таким же эпохальным, как бой с Уильямсоном, но – годы идут вперед. И у чемпиона остается не так много времени, чтобы исполнить все свои мечты на ринге.

Права на ошибку у него нет.