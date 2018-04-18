«За гранью понимания»: выступление медведя на футболе в РФ возмутило защитников животных (видео)

14:44, 18 апреля 2018
Спорт
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Видео спровоцировало критику защитников животных в разных странах. В организации «Люди за этичное отношение к животным» действо назвали «за гранью понимания».

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Этот медведь должен был открыть ЧМ-2018 в Москве. Однако ФИФА заверила, что на ЧМ-2018 медведей не будет.

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Теги: #футбол#ФИФА#спорт#медведь#Росія