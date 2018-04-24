В Украине у детей отбирают право на футбол с помощью… УЕФА

В середине января нынешнего года президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил о том, что в Вышгороде (Киевская обл.) ФФУ намерена построить манеж для украинских футбольных сборных. Команды всех возрастов (кроме мужской взрослой национальной) и женская сборная получат постоянное место дислокации. "Мы давно планировали эту кампанию. Мы построим футбольный манеж, в котором будет возможность заниматься футболом круглый год, — заявил тогда глава ФФУ на официальном сайте организации. – Мы построим в Вышгороде стадион, который будет соответствовать тем требованиям, которые позволят нашим национальным сборным командам до 21 года планировать подготовку, проводить соревнования и решать свои задачи. Помимо всего прочего, в футбольном манеже мы сможем открыть академию".

Благое начинание – подумалось тогда многим. К тому же, деньги на строительство манежа выделил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украине объект практически ничего не стоил. Учитывая же ситуацию в стране (в том числе, и экономическую) по состоянию на январь, это было еще более кстати. Но, как это часто бывает, уже на стадии подготовки к строительству манежа возникли первые нюансы. Местом для его возведения выбрали… единственный стадион в райцентре, где есть поле стандартных размеров, подходящий для официальных игр. К тому же, это стадион, на котором делают первые шаги в спортивной карьере дети.

Футбольный клуб «Чайка» в Вышгороде является одним из крупнейших центров подготовки футболистов не только в столичном регионе, но и в Украине в целом. Кроме основной и юношеской (U-21) команд, выступающих в чемпионате Киева по футболу, здесь также проходят подготовку 10 детских коллективов разных возрастов – 1998-2008 годов рождения (от 6 до 16 лет). Всего в детской школе «Чайка» занимается около 200 детей. Все эти команды тренируются и проводят домашние матчи на стадионе «Энергетик», на единственном футбольном поле стандартных размеров в Вышгороде (105х63 метров). Пока тренируются…

В июне нынешнего года Вышгородский горсовет принял решение, которым позволил ФФУ построить на месте стадиона «Энергетик» крытый манеж. Этим же решением депутаты обязали горсовет с участием ФФУ реконструировать футбольную площадку на территории Вышгородской школы №3 в футбольное поле стандартных размеров с искусственным покрытием и освещением. Разумеется, в решении четко прописано, что реконструкция должна завершиться до начала строительства манежа. Таким образом, депутаты гарантировали, что ФК «Чайка» не останется без учебно-тренировчной базы и поля стандартных размеров, на котором можно проводить игры.

Тем не менее, уже совсем скоро и ФК «Чайка» и КДЮСШ (спортшкола при «Чайке») могут остаться без места для проведения тренировок и игр.

Президент ФК «Чайка» Михаил Красный отмечает: «Все эти договоренности были достигнуты с участием представителей ФФУ, которые обозначили срок строительства манежа с марта по декабрь 2015 года. Тем не менее, 10 октября мне позвонил заместитель председателя Комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины Валерий Фоменко, который курирует данный проект от ФФУ, 10 октября и в телефонном режиме заявил, что федерация готова в течение двух недель начать строительные работы. И потребовал, чтобы ФК «Чайка» освободила территорию стадиона. Для нас, разумеется, это было абсолютно неожиданно. На вопрос, куда нам деть 200 детей и где проводить учебно-тренировочный процесс и игры, он предложил обращаться в Вышгородский горсовет».

В свою очередь, директор КДЮСШ Евгений Потапов делает акцент на том, что горсовет еще даже не принял решения на выделение денег для возведения подпорных стен будущей футбольной площадки (в школе №3). А это, ни много, ни мало – 2,5 млн грн. Без этого в принципе нельзя строить площадку, так как будущему полю отвели место на холмистой местности. При том, решение должен сначала одобрить горсовет, а потом – и райсовет. В целом же постройка площадки обойдется, по самым скромным подсчетам, в 5-6 млн. грн. Это – без учета затрат на приобретение искусственного покрытия. Все деньги должны поступить из городского бюджета. Решится ли Вышгородский горсовет на такие траты – тоже большой вопрос.

Заместитель городского головы Вышгорода Александр Ростовцев на просьбу УНИАН прокомментировать ситуацию вокруг стадиона был лаконичен: «Сейчас детям есть, где тренироваться. И в дальнейшем им тоже будет, где тренироваться. Я в этом уверен».

Тем не менее, Потапов описывает ситуацию не в столь радужных тонах: «Сейчас вокруг стадиона «Энергетик», где мы, вопреки всему, продолжаем тренироваться и проводить матчи, проходят подготовительные работы. К счастью, самого стадиона они пока не коснулись. Хотя по периметру арены строители уже пробурили 10 скважин (для свай, - УНИАН). Подготовка к строительству идет полным ходом, и что будет дальше трудно – себе представить. Мы – городская общественность, юные футболисты, их родители, тренеры школы – не против того, чтобы в Вышгороде появился суперсовременный манеж по всем нормам УЕФА. Мы, разумеется, только за такое строительство. Это будет прекрасным подарком и городу, и национальным сборным. Но, мы точно также готовы отстаивать свое право на проведение учебно-тренировочного процесса, игр, в конце концов, на существование школы в целом. Поэтому мы обратились с письмом к Платини, в котором просим вмешаться в ситуацию. Разумеется, если УЕФА действительно заботится о развитии детско-юношеского футбола в Европе в целом и Украине, в частности. Ситуация с ФК «Чайка» должна разрешиться в соответствии с решением Вышгородского городского совета. И никак иначе» - подчеркивает Потапов.

Школа в Вышгороде является не только большой в смысле количества детей, занимающихся футболом, но и одной из ведущих по результатам. Команды школы постоянно участвуют в футбольном чемпионате Киева и области, причем, ФК «Чайка» представлен в турнирах практически всех возрастов, где игроки клуба неоднократно завоевывали призовые места. А основная команда в нынешнем сезоне имеет неплохие шансы на победу в чемпионате Киевской области. Наконец, стадион «Энергетик» – это очень важный социально значимый объект для Вышгорода.

Это понимают и в Федерации футбола Украины. Но, у ФФУ, в свою очередь, есть обязательства перед УЕФА. Куратор проекта от федерации Валерий Фоменко отмечает: «К нынешней конфликтной ситуации в Вышгороде ФФУ в принципе не имеет никакого отношения. Все вопросы представители ФК «Чайка» должны согласовывать исключительно с Вышгородским городским советом. Ведь в решении сессии горсовета четко записано – реконструировать футбольную площадку с участием ФФУ. С участием… Наше участие в этом вопросе считаю весьма существенным. ФФУ готово в течение 10 дней доставить из Германии и постелить отличное поле с искусственным покрытием – наивысшего качества. Если будет куда стелить. Плюс, мы готовы взять на себя земляные и свайные работы. По моему мнению, руководителям ФК «Чайка» вопросом строительства своего поля нужно было озаботиться еще летом. Тогда не было бы этой патовой ситуации сейчас. Что касается самого манежа, то он, со временем, после введения в эксплуатацию, также будет доступен всем желающим. Ежедневно – с 14.00 до 19.00. Это оговорено в соответствующих документах. Поверьте, сборные не будут там тренироваться постоянно, игроки заняты в клубах. В сборную же они вызываются редко – всего несколько раз в году, на сборы и подготовку к матчам. Таких дней совсем немного, даже с учетом всех наших юношеских команд».

На данный момент ситуация вокруг стадиона в Вышгороде остается весьма напряженной. Футбольный сезон для основной, юношеской и детских команд завершен. Игры больше проводиться не будут. Тем не менее, учебный процесс продолжается. И дети должны постоянно тренироваться. А, буквально накануне, стало известно, что бурить скважины хотят уже не только вокруг стадиона, но и в центральном круге футбольного поля. Этого, разумеется, всеми силами постараются не допустить в ФК «Чайка». Тренеры и родители юных футболистов готовы встать на защиту стадиона…

Кирилл Стадниченко