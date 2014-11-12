Гандбольный "Мотор" сыграет заключительный матч первого круга ЛЧ против швейцарского "Кадеттен"

Это будет заключительная игра первого круга группового этапа соревнований, сообщает официальный сайт ЕГФ.

В этом матче сойдутся команды, занимающие 4-е и последнее 6-е места в группе D.

На данный момент на счету швейцарцев 1 победа и 1 ничья при 2 поражениях - 3 очка. В свою очередь, украинский чемпион все предыдущие 4 матча в группе проиграл - 0 баллов.

К сожалению, в состав команды на эту игру не попал центральный защитник Егор Евдокимов, угодивший в больницу с пневмонией. Зато восстановился после травмы правый крайний Юрий Кубатко, пропустивший два последних матча ЛЧ. Кроме того, в главном еврокубке может дебютировать экс-игрок «Портовика» левый крайний сборной Украины Захар Денисов, недавно подписавший контракт с «Мотором».

Что касается соперника, то «Кадеттен Шаффхаузен» - семикратный чемпион Швейцарии, дважды пробивался в плей-офф Лиги чемпионов (2011, 2012) и намеревается повторить это достижение сейчас. В составе «оранжево-черных» 11 легионеров из девяти стран, но только немец Маркус Рихвин выступал в «Финале четырех» ЛЧ-2012 в составе берлинского «Фюхсе». Тогда как у «Мотора» три исполнителя с подобным опытом: Евдокимов, Шевелев и Скопинцев. Ярких звезд у швейцарцев не наблюдается, но опыт Кукучки, Дабораца и Журки делает их реальным претендентом на выход в 1/8 финала.

Во внутреннем первенстве «Кадеттен» после десяти игровых дней идет на 4-м месте.

Обслуживать предстоящий матч будет финская бригада арбитров - Ян Леандерссон и Микаэль Линдроос.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается украинский чемпион. На победу "Мотора" ставки принимаются с коэффициентом 1,5 к 1, в то время, как на победу швейцарцев - 3,7 к 1, а на ничью - 9,5 к 1.

Таким образом, этот матч может стать первым для "Мотора" в новом сезоне Лиги чемпионов, где команда наберет очки в турнирную таблицу.