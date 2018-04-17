Пиво, от которого растет не живот, а мышцы: в Германии разработали протеиновое пиво (видео)
12:05, 17 апреля 2018Спорт
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В Германии разработали первое в мире протеиновое безалкогольное пиво JoyBrau.
В Германии разработали протеиновое пиво
Безалкогольное протеиновое пиво представили на мировой выставке в области фитнеса в Германии.
Одна бутылка JoyBrau содержит 21 грамм протеина. Это ровно столько же, как в обычном шейка после тренировки.
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Пиво имеет цитрусовый привкус без ароматизаторов и красителей.
Соучредитель компании решил предложить любителям спортаболее приятную альтернативу привычному шейку.
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