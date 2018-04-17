Пиво, от которого растет не живот, а мышцы: в Германии разработали протеиновое пиво (видео)

В Германии разработали первое в мире протеиновое безалкогольное пиво JoyBrau.

Безалкогольное протеиновое пиво представили на мировой выставке в области фитнеса в Германии.

Одна бутылка JoyBrau содержит 21 грамм протеина. Это ровно столько же, как в обычном шейка после тренировки.

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Пиво имеет цитрусовый привкус без ароматизаторов и красителей.

Соучредитель компании решил предложить любителям спортаболее приятную альтернативу привычному шейку.