В стартовом туре чемпионата Украины по шахматам пять партий из шести завершились результативно

Причем четырежды успех праздновали черные, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины.

Ключевая партия тура – между рейтинг-фаворитом Иванчуком и действующим чемпионом Украины Криворучко – стала единственной мировой. Соперники играли рассчетливо, без эффектных ударов и лишнего риска, однако напряжение ощущалась с первых до последних ходов. Более титулованный и опытный Иванчук сначала захватил инициативу, однако его молодой, но изобретательный соперник умело защищался – отдал пешку и перевел партию в простой эндшпиль, где имел большие шансы на ничью. Вскоре позиция окончательно выровнялась, и гроссмейстеры пожали руки.

В первой результативной партии чемпионата Пономарев довольно легко одолел Арещенко. 16-й чемпион мира ФИДЕ уже в дебюте получил хорошую позицию, к тому же соперник сделал серию неточных ходов. В итоге – быстрый разгром, черные сдались на 23-м ходу.

Уже по традиции оригинально разыграл свою партию Коробов против Зубарева. Уже после завершения поединка Антон признался, что помнил из домашней подготовки только первые 7 ходов – дальше началось творчество за доской. Оба соперника продолжали действовать нестандартно, но более агрессивным и точным оказался Коробов, который и праздновал победу.

На классе переиграли своих соперников Кузубов (Богдановича) и харьковчане Эльянов (Ковчана) и Моисеенко (Зубова).

Онлайн-комментаторы чемпионата – заслуженный тренер Украины и ФИДЕ Владимир Грабинский и международный гросмейстер Юрий Вовк – особо отметили игру Моисеенко, выигравшего классическую партию, как говорят шахматисты, – «для учебника».

Чемпионат Украины пройдет по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут каждому участнику на первые 40 ходов плюс 30 минут до окончания партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Соревнования продлятся до 22 ноября.

Ныненшний чемпионат Украины собрал сильнейший состав участников и получил 16-ю категорию - максимально возможную для внутриукраинских соревнований.