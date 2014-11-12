Пловчихи Дзеркаль и Коба стали пятикратными победителями Чемпионата Украины

Чемпионат страны завершился в Белой Церкви, сообщает Федерация плавания Украины.

Пловчиха из Соледара (Донецкая область) Анна Дзеркаль финишировала первой на дистанциях 50 м брассом (результат 30.92 сек.), 100 м брассом (1: 06.75), 200 м брассом (2: 22.67), 100 м (1: 00.31) и 200 м комплексным плаванием (2: 11.86). А ее результаты на 100 м комплексным плаванием и 50 м брассом стали новыми рекордами Украины.

Спортсменка из Днепропетровска Надежда Коба завоевала золото на дистанциях 50 м баттерфляем (26.65), 50 м вольным стилем (25.19), 50 м на спине (28.92), а также в составе женской команды в эстафете 4х50 м вольным стилем (1: 45.13) и 4х50 м комбинированным плаванием (1: 51.88).

За три дня соревнований сильнейшие пловцы Украины также установили два высших достижения Украины, пять юношеских рекордов Украины и три рекорда Украины по плаванию.

«Радует то, что в украинском плавании есть спортсмены, которые демонстрируют такие результаты. Очень хорошо выступила член основного состава нашей сборной Анна Дзеркаль, а также 14-летняя Юлия Стадник, которая установила два высших достижения Украины, и Илья Подвальный с двумя юношескими рекордами Украины, - отметил председатель тренерского совета ФПУ и главный тренер сборной команды Украины по плаванию Андрей Сердинов. - Уже на этой неделе по результатам соревнований исполнительный комитет Федерации сформирует команду, которая будет представлять Украину на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Дохе».

В чемпионате Украины приняли участие около 250 пловцов из 15 областей Украины.