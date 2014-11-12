Безус заменит Эдмара в составе сборной Украины по футболу в ближайших матчах

Эдмар не сможет помочь сборной из-за травмы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Вердикт врачей свидетельствует, что до начал этих игр Эдмар не успеет полностью восстановиться после повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче за харьковский «Металлист». Полузащитник уже покинул расположение «сине-желтых».

Вместо него в лагерь национальной команды вызван хавбек киевского «Динамо» Роман Безус. Как известно, Безус постоянно получает приглашения в состав сборной. На нынешний момент, на его счету 17 игр и четыре гола за главную команду страны.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу проведет матч отборочного цикла Евро-2016 против команду Люксембурга 15 ноября на поле соперника, а уже 18 ноября примет в Киеве команду Литвы в товарищеском матче.