Женская сборная Украины по боксу будет представлена на Чемпионате мира 9 спорстменками
14:50, 11 ноября 2014Спорт
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В городе Чеджу (Корея) 16 ноября стартует мировое первенство по боксу среди женщин, где Украину на главном старте года будут представлять 9 спортсменок.
Женская сборная Украины отправилась на Чемпионат мира / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Наталья Князь (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Снежана Холодкова (54 кг), Марина Малеванная (57 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Нила Липская (64 кг), Мария Бова (69 кг), Екатерина Шамбир (75 кг), Анастасия Черноколенко (+81 кг).
Наши девушки начнут борьбу 16 ноября. Именно в этот день в Чеджу состоится и официальная церемония жеребьевки соревнований.
Финальные поединки турнира состоятся 24 ноября.
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