Женская сборная Украины по боксу будет представлена на Чемпионате мира 9 спорстменками

В городе Чеджу (Корея) 16 ноября стартует мировое первенство по боксу среди женщин, где Украину на главном старте года будут представлять 9 спортсменок.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Наталья Князь (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Снежана Холодкова (54 кг), Марина Малеванная (57 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Нила Липская (64 кг), Мария Бова (69 кг), Екатерина Шамбир (75 кг), Анастасия Черноколенко (+81 кг). Наши девушки начнут борьбу 16 ноября. Именно в этот день в Чеджу состоится и официальная церемония жеребьевки соревнований. Финальные поединки турнира состоятся 24 ноября.

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