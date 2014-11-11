Два помощника тренера сборной России не прибыли на сбор из-за отсутствия контрактов

Два ассистента Фабио Капелло в настоящее время вообще не связаны контрактными обязательствами с РФС, сообщает Спорт-Экспресс.

Их соглашения закончили действовать после ЧМ-2014, однако российская сторона убедила специалистов продолжить работу с командой, пообещав в ближайшее время заключить с ними новые контракты.

Россияне сыграют матч отборочного турнира Евро-2016 с австрийцами в Вене 15 ноября, а 18-го проведут товарищеский матч с Венгрией в Будапеште.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Капелло не получал зарплату порядка четырех месяцев. Также задержки в оплате труда были еще для 22 сотрудников штаба сборной. Позже стало известно, что РФС рассчитался по зарплате со всеми работниками команды, кроме самого Капелло и менеджера сборной Оресте Чинквини.