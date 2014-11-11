Украинские борцы заняли третье место на Кубке Европейских наций

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сначала «бронзу» престижного спортивного форума выиграли наши девушки, которые во встрече за третье место победили белорусок с общим счетом 7:1.

В бронзовом поединке мужского турнира украинцы встретились с командой Турции, завоевав победу со счетом 5:3.

Кубок европейских наций является одним из самых престижных турниров в этом виде спорта, уступая по значимости только европейскому и мировому первенствам и Олимпийским играм.